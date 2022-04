Geen drie medailles op een rij: Stijn Desmet valt op WK shorttrack net naast het podium op 1.000 meter

Shorttracker Stijn Desmet verkeert in de vorm van zijn leven. Nadat hij zaterdag op het WK in het Canadese Montreal brons veroverde op zowel de 500 als de 1.500 meter, deed hij zondag ook mee voor de medailles op de 1.000 meter. In de finale op dat onderdeel kwam hij net te kort voor de medailles. Desmet moest genoegen nemen met de vierde plaats, maar toch een straffe reeks van de 24-jarige Belg.

Stijn Desmet, de broer van olympisch medaillewinnares Hanne Desmet, zette op de 1.000 meter een sterke reeks neer. Op de Olympische Winterspelen van Tokio werd Desmet nog gediskwalificeerd tijdens de heats na een ongeoorloofd manoeuvre. Dat overkwam hem op die WK gelukkig niet. Hij won zijn reeks in een tijd van 1’24”358 en mocht zo naar de kwartfinales.

In die kwartfinale werd hij derde nadat hij gehinderd werd door de Nederlandse favoriet Sjinkie Knegt, maar na een jurybeslissing werd hij toch toegelaten tot de halve finales. Tussendoor won Desmet, samen met Ward Petre, Enzo Proost en Rino Vanhooren, ook nog even de B-finale met Belgisch team op 5.000m relay.

Knegt (l) brengt Desmet ten val en zo wordt die laatste gedelibereerd voor de halve finales. — © AP

In zijn halve finale moest Desmet enkel de Koreaan June Seo Lee laten voorgaan en zo mocht hij zich opmaken voor zijn derde WK-finale in twee dagen tijd. In de finale nam de Belg het op tegen de Koreanen June Seo Lee en Yoon-Gy Kwak, de Let Roberts Kruzbergs en de Hongaar Shaoang Liu, de olympische bronzenmedaillewinnaar van Tokio 2022 op dit onderdeel.

Desmet startte langs de buitenkant, de minst goede startpositie. Hij kon al snel opschuiven naar vierde positie, maar wat hij ook probeerde: nog een plaats opschuiven lukte niet meer. Desmet moest zo genoegen nemen met de dichtste ereplaats. De wereldtitel ging naar de Hongaarse favoriet Liu, de twee Koreanen mochten mee het podium op.