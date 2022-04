Hanne Desmet verschijnt op WK shorttrack niet aan de start van kwartfinales 1.000 meter, broer Stijn naar de halve finales

Olympisch medaillewinnares Hanne Desmet heeft zondagavond op het Wereldkampioenschap shorttrack in het Canadese Montreal forfait gegeven voor de kwartfinales op de 1.000 meter, nochtans de discipline waarin ze op de Winterspelen in Tokio brons veroverde. In de heats wist de Belgische zich als een van de beste derdes nochtans te plaatsen voor die kwartfinales.

Naar de precieze reden achter het forfait van de Belgische blijft het voorlopig gissen. Na een coronabesmetting achtte ze zich nochtans klaar om mee te strijden voor de medailles.

Haar broer Stijn Desmet is op diezelfde discipline wel aan een goede beurt bezig. Hij won zijn reeks in een tijd van 1’24”358, in zijn daaropvolgende kwartfinale werd hij derde maar na een jurybeslissing werd hij toch toegelaten tot de halve finales die later op de avond worden afgewerkt.

Ook zaterdag toonde Stijn Desmet dat hij met topbenen naar Canada is afgezakt. Zowel op de 500 meter als op de 1.500 meter behaalde hij knap brons.