Charleroi heeft geen enkele moeite met Zulte Waregem en plaats zich voor Europe play-offs

Charleroi had aan een puntje genoeg om zeker te zijn van een plek in de Europe play-off en liet er tegen een Zulte Waregem - dat na de redding niets meer te winnen of te verliezen had - geen gras over groeien. Want na amper drie minuten kon Bayo de score al openen. De Ivoriaan werd goed door de defensie geloodst door Zorgane en hield het hoofd oog in oog met Bossut koel. 1-0, het moeilijkste werk voor de Carolo’s was dan al achter de rug. Bijna stond het meteen ook 2-0, maar de knal van Nkuba ging rakelings naast. Essevee kon voor het eerst sinds maanden nog eens zonder degradatiestress spelen, maar dat leek niet meteen zaligmakend te werken. Charleroi was in de openingsfase immers alomtegenwoordig.

Bayo met de dubbel

Na een kwartier spelen werd het daar ook al opnieuw voor beloond, want waar Bossut Morioka twee minuten eerder nog met een magistrale redding van de 2-0 hield, was het bij de volgende aanval wel terug raak. En opnieuw was Bayo de killer van dienst. Deze keer was het Morioka die de Ivoriaan in het straatje stuurde. Na amper vijftien minuten was de match dus eigenlijk al gespeeld. En mocht daar toch nog twijfel over hebben bestaan, dan mocht die twijfel na 28 minuten al helemaal de vuilnisbak in, want nog voor het verstrijken van het eerste half uur stond het ook al 3-0. Pletinckx wilde de bal achterin wegknallen, maar trapte de bal daarbij knullig tegen ploegmaat Seck aan, waardoor de bal in doel kaprioleerde.

Afstraffing in de maak?

Zulte Waregem verloor de afgelopen twee seizoenen al eens met 7-0 van Anderlecht en met 1-7 van Gent op de slotspeeldag en opnieuw leek een gelijkaardig scenario in de maak. Want ware het niet van een sterk spelende Bossut – die in de eerste helft nog een drietal uitstekende reddingen uit zijn mouw schudde - en een enorme misser van Heymans, dan was de schade bij rust nog veel groter dan ‘slechts’ 3-0. Voor de volledigheid moet ook wel gezegd worden dat ook Essevee op slag van rust nog twee goede mogelijkheden had, al stond ook Koffi net als zijn collega aan de overkant pal.

Simons kon niet anders dan ingrijpen bij de rust en deed dat ook. Zo kwam De Bock in de ploeg en maakte Bent Sörmo zijn wederoptreden na maandenlang blessureleed. Toch kon Charleroi binnen de minuut een vierde keer scoren. Gelukkig voor Essevee werd de goal echter afgekeurd voor buitenspel.

Maat voor niets

Voor het overige haalde Charleroi wel de voet ietwat van het gaspedaal. En hoewel Essevee daardoor enkele keren kon tegenprikken, bleef Charleroi wel de gevaarlijkste ploeg. Exponent daarvan was nog steeds Bayo. Al belandde zijn chip bij een volgende kans tegen de paal. Een kopbal van Heymans was luttele seconden later hetzelfde lot beschoren. Aan de overkant pareerde Koffi een kopbal van Gano, terwijl ook Vossen een reuzekans de nek omwrong. Hoewel het veldspel enorm stroef liep, verdienden de bezoekers op basis van de kansen ondertussen eigenlijk wel een doelpunt.

Gescoord werd er evenwel niet meer. De match bloedde wat dood en zo werd het slotkwartier een maat voor niets. Ook omdat het voor geen van beide ploegen nog echt hoefde. Charleroi boekt zo een vlotte zege en kan met vertrouwen toeleven naar de start van de Europe play-offs. Voor Zulte Waregem zit het seizoen erop. En daar zal niemand echt rouwig om zijn.