Nog nooit eerder stapte de mol vroegtijdig uit ‘De mol’: “Ik sliep niet meer uit schrik dat ik iets zou verklappen”

Een verrassing van formaat zondagavond in ‘De mol’. De afvaller was niemand minder dan de mol zelf. Op eigen verzoek. Halverwege het spel. Mentaal en fysiek was de deelnemer op. “Ik durfde al snel totaal niet meer te slapen. De vermoeidheid speelde en ik dacht dat ik de slechtste mol aller tijden was. Een tunnelvisie waar ik niet meer uitgeraakte”, zegt hij. “Hiermee doorgaan was niet verantwoord”, zegt presentator Gilles De Coster. Het is de eerste keer dat dit gebeurd is in tien seizoenen van het programma. (Opgelet: spoilers.)