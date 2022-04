In de schaduw van de topper HO Heide-Vechmaal (1-0) speelden Stevoort en Velm 1-1 gelijk. In de strijd tegen de degradatie pakte Sp. Aalst drie belangrijke punten in Kortessem (Dieter America (foto) scoorde de 0-1), aangezien ook concurrent Vliermaal won tegen Godsheide. (fava)