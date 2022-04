“Terrasjestijd, buiten sluierwolken een zonnige dag”

Maandag blijft het in Limburg droog met zonnige perioden. De zon krijgt wél vaak het gezelschap van hoge sluierwolken.

De temperatuur loopt daarbij op naar een maximum rond 17°C. Dat is min of meer de normale waarde voor de tijd van het jaar maar gevoelig zachter dan de voorbije dagen. Op terrasjes kan het beschut tegen de wind makkelijk enkele graden warmer worden. De wind komt uit het zuidoosten en is doorgaans matig van kracht.

In de nacht naar dinsdag blijft de temperatuur ruim boven het vriespunt.

