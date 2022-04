Geen mirakel voor AA Gent, dat ondanks overtuigende 5-0-zege tegen OHL naast Play-off 1 grijpt

Heel even leek dribbelwonder Tarik Tissoudali zich tot koning van de Ghelamco Arena te kronen. Een hele eerste helft lang was hij al een gesel voor OHL. Hij plukte een bal enig mooi uit de lucht, dribbelde de OHL-verdedigers horendol, speelde hen door de benen en legde zowel voor Bezus als voor Depoitre een bal panklaar. De bekroning volgde in de tweede helft toen hij snel na rust de Gentse zege veilig stelde door de 2-0 binnen te knallen. Intussen stond het in de wedstrijd tussen KV Kortrijk en Anderlecht nog steeds 1-1. AA Gent virtueel in Play-off 1 dus.

Vijf minuten later werd het echter muisstil in de Ghelamco Arena. Anderlecht had er 1-2 en 1-3 van gemaakt in Kortrijk. Gent ging zo van de hemel naar de hel, want het was plots echt boeken toe voor Play-off 1. De spelers van AA Gent lieten het evenwel niet aan hun hart komen en toonden waarom ze favoriet zijn om de Europe Play-offs te winnen. Vanaf minuut één had Gent de controle over de wedstrijd. Roman Bezus was dan wel nergens, de rest voorin compenseerde dat bij AA Gent. De Oekraïner stond pas voor het eerst sinds 18 december nog eens in de basis en kon zijn gebrek aan matchritme niet verstoppen. Kums, Tissoudali, Depoitre en Castro-Montes legden voorin wel geregeld knappe combinaties op de mat, maar tot grote kansen leidde dat niet in de eerste helft.

Na 20 minuten veerde de uitverkochte Ghelamco Arena wel een eerste keer op. Anderlecht was op achterstand gekomen tegen KV Kortrijk na een penaltydoelpunt van Sainsbury. Het inspireerde Gent aanvankelijk niet om grotere kansen te versieren, maar op slag van rust stond het dan toch verdiend 1-0 voor de troepen van Hein Vanhaezebrouck. De derde keer betekende de goede keer voor Julien De Sart. Op slag van rust schoot de middenvelder voor de derde keer vanop de rand van de zestien richting doel en deze keer vloog de bal wel tegen de netten.

In de tweede helft maakte Tissoudali de wedstrijd af met zijn zeventiende competitiedoelpunt van het seizoen. OHL-doelman Romo ging bij een uittrap in de fout en Tissoudali liet de kans niet liggen. Hij zette met een knappe schijnbeweging Ngawa in de wind en schoot dan vanuit een scherpe hoek de 2-0 via de verste paal binnen. Daarna had de dribbelkont nog tweemaal de 3-0 aan de voet, maar hij werkte zijn kansen niet af. De Gentse zege kwam wel op geen enkel moment nog in gevaar. In het slot maakte Hjulsager er alsnog 3-0 van en pikte Tissoudali toch ook nog zijn tweede en derde doelpunt van de avond mee. Een overtuigende 5-0-zege dus tegen OHL, maar reden tot feesten was dat niet. Anderlecht won immers van KV Kortrijk met 2-3.

De troepen van Vanhaezebrouck sluiten zo de reguliere competitie af met een indrukwekkende reeks van 25 op 27. Een ticket voor Play-off 1 levert dat echter niet op, maar Gent gaat wel met een voorsprong de Europe Play-offs in. Bij OHL zit het seizoen erop. De troepen van Marc Brys eindigen elfde in de competitie.