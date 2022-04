Supportersgeweld ontsiert Union-Beerschot: wedstrijd definitief gestaakt, leider mag hopen op drie punten ondanks 0-0

Alle ingrediënten waren zondagavond aanwezig voor een geslaagde voetbalavond in het Dudenpark: zon, veel bier, én festiviteiten. Voor de wedstrijd vierden de Union-supporters namelijk al feest: de ‘Zwanze Parade’, een stoet om de titel van vorig jaar in 1B en de eerste plek in de reguliere competitie te vieren, trok al ’s middags op gang. Niets deed vermoeden dat deze voetbalzondag uiteindelijk zou moeten worden gestaakt.

Maar tot die 82ste minuut werd er dus wel gewoon gevoetbald, en Union moest nog eens een driepunter in eigen huis zien te pakken. Vanzeir zat alleszins meteen goed in de match, en had iets voorbij het kwartier altijd een assist moeten hebben: na een goede actie legde hij prima achteruit tot bij Marcq, maar hij miste van binnen de kleine baklijn. Onbegrijpelijk.

Het was meteen ook de eerste grote kans van de wedstrijd: enkel Nielsen en Machida staken eerder al hun neus aan het venster, maar zonder al te veel doelgevaar. Union had de wedstrijd dus wel stevig in handen, en op enthousiasme probeerden de Brusselaars zich een weg naar voren te banen.

Bijna wereldgoal

Als een ploeg de voorsprong verdiende, was het wel Union. Maar ei zo na kreeg de competitieleider het deksel op de neus na een geniale ingeving van Shankland. De Schot controleerde het leer aan het middenveld op de borst en haalde verschroeiend uit, maar de dwarsligger bracht redding. Net geen wereldgoal.

Het vervolg van de eerste helft was overbodig: de thuisploeg probeerde nog steeds, maar in het laatste gedeelte van het veld mankeerde het hen aan precisie. Enkel Lazare waagde nog eens zijn poging, maar Lejoly pakte zonder problemen.

In de tweede helft probeerden de Unionisten toch voor iets meer dreiging te zorgen, om nieuw puntenverlies in eigen huis te vermijden. Het leverde een aangenaam begin van de tweede helft op: Undav kwam na amper twee minuten dicht bij de verlossende 1-0, maar Lejoly had een knappe parade in huis op de kopbal van de Duitser. Aan de overkant kwam ook Sanusi in schietpositie, maar zijn lage schuiver zoefde net naast de kooi van Moris. En plots ging het snel: Lazare pakte uit met een geniale dribbel en legde prima af tot bij Nieuwkoop, maar de Nederlander kon zijn schot niet kadreren.

De tijd begon stilaan te dringen voor Union, dat nog een tandje bijstook. Vanzeir kreeg een prima dubbele kans, maar in eerste instantie werd zijn schot gepareerd door Lejoly en de daaropvolgende corner knikte hij over.

Match ontsierd door supportersgeweld

Union beet zijn tanden stuk en trok in het slotkwartier nog meer de kaart van de aanval. Tien minuten voor tijd ging Undav liggen na een tackle in de zestien, maar zowel scheidsrechter Boucaut als de VAR zagen er geen graten in. Nadien pompten de Brusselaars nog wat ballen in de zestien, maar echt dreigen lukte niet meer. En toen ging het licht uit bij tientallen Beerschot-supporters: ze wierpen projectielen het veld op en gingen met thuissupporters op de vuist, en de stewards en politie moesten tussenbeide komen. De wedstrijd moest worden stilgelegd: opnieuw geen reclame voor het Belgische voetbal. De kans dat Beerschot een forfait-nederlaag rond de oren krijgt, is reëel.