Anderlecht bibbert, maar speelt Champions play-offs na moeizame zege in Kortrijk

Het was spannend tot het bittere eind, maar Anderlecht speelt de Champions Play-offs. Het speelde voor rust met vuur tegen Kortrijk, herpakte zich na rust even maar moest toch bibberen tot in het slot. Het won uiteindelijk met 2-3, maar zag wel Sergio Gomez geblesseerd uitvallen. Een serieuze domper met het oog op de bekerfinale.

Een “walk in the park”, moeten ze gedacht hebben bij Anderlecht toen ze opstelling van KV Kortrijk zagen. Geen Ilic, Benchaib, Selejmani en Radanovic, maar wel het debuut voor Maxim Deman in doel bij de Kerels. Anderlecht moest het doen zonder de geblesseerden Ashimeru en Verschaeren: Olsson en El Hadj waren hun vervangers.

De setting en timing deed wat denken aan de laatste speeldag van de reguliere competitie vorig seizoen bijna dag op dag een jaar geleden: Anderlecht moest op verplaatsing zijn plek in de Champions Play-offs veilig stellen én de Amstel Gold Race draaide uit op een fotofinish. Maar dat draaide even anders uit: in tegenstelling tot op STVV vorig jaar zag Anderlecht flink af: Messaoudi was een gesel voor Hoedt en Gomez. Op twee pogingen was Van Crombrugge alert, maar bijna scoorde Watanabe uit de daaropvolgende corner. Op het kwartier ging Messaoudi nog eens op wandel: Hoedt hapte en na tussenkomst van de VAR legde Boterberg de bal op de stip. Sainsbury onderbrak zijn aanloop en stuurde Van Crombrugge de verkeerde kant uit.

Tien dolle minuten

Paars-wit had nog niets laten zien, maar na balverlies van Reynolds lag de bal wel tegen de touwen: Olsson bediende Zirkzee, die overhoeks binnen trapte. Broodnodig, want de strijd om een plek bij de eerste vier beloofde even spannend te worden als het broekje van Messaoudi. Die bleef zijn rechterflank af gaan, en Anderlecht mocht van geluk spreken dat Van Crombrugge bij de pinken was om hem het scoren te beletten. Anderlecht dreigde nog twee keer vanop rechts, maar Deman moest niet veel doen om de man te zijn bij Kortrijk.

De bezoekers moesten na rust uit een ander vaatje tappen, zeker omdat Gent al 2-0 voor stond tegen OHL en Anderlecht dus zélf de klus moest klaren. Een goeie diepe bal van Refaelov, een knappe aflegger van Kouamé en een schot van El Hadj in twee tijden later stond paars-wit op voorsprong. Het bezoekersvak ontplofte, en ook in de thuisvakken zaten er aardig wat Anderlecht-fans die reden hadden om te juichen.

Het was het sein voor Anderlecht om er op en er over te gaan: Zirkzee bediende in zijn val Kouamé, en die kapte Deman uit om de bal vervolgens in doel te trappen: 1-3 na tien minuten in de tweede helft, het leek dat coach Vincent Kompany zijn 36ste verjaardag toch goed kon afsluiten.

Geblesseerde Gomez

Maar misschien kenmerkend voor Anderlecht: het werd nog spannend: Reynolds troefde Murillo veel te makkelijk af en legde de 2-3 tegen de touwen. Opvallend, want Anderlecht was afgelopen winter geïnteresseerd om de Amerikaan te huren als doublure van… Murillo.

Anderlecht leek even aangeslagen, zeker toen Belhocine er met Mbayo en Selejmani twee flitsenvoetballers in bracht. Paars-wit kon nog eens dreigen via een vrije trap van Gomez die net naast ging, maar wat erger was: de Spanjaard ging zitten en moest gewisseld worden. Met het oog op de bekerfinale een serieuze aderlating. Kompany bracht er met Mykhaylichenko, Raman en Arnstad drie frisse krachten in, en bijna scoorde die laatste twee toen een voorzet van Amuzu door iedereen gemist werd.

Het was alle hens aan dek bij de bezoekers: Messaouidi zag zijn schot afgeblokt, en Selejmani trapte de daaropvolgende hoekschop rechtstreeks tegen de paal. Kortrijk zette alles op alles, en Anderlecht probeerde via de snelle Amuzu en Raman wel nog te counteren, maar moest vooral verdedigen. Het laatste fluitsignaal van Boterberg werd bijna overstemd door de zucht van opluchting bij alles wat paars-wit kleurde, maar Anderlecht speelt de Champions Play-offs.