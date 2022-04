OVERZICHT. Anderlecht haalt top vier ten koste van AA Gent, Genk heeft nog uitzicht op Europa: zo zien de play-offs in het Belgische voetbal eruit

* Clubs met een asterisk hebben een half punt extra gekregen. Bij gelijke stand na zes speeldagen wordt dit halve punt opnieuw afgetrokken.

CHAMPIONS PLAY-OFFS:

1. Union 37 punten2. Club Brugge 363. Antwerp 324. Anderlecht 32*

Union, Club Brugge, Anderlecht en Antwerp spelen onderling zes wedstrijden met de titel als inzet. De slotspeeldag wordt in het weekend van 21 en 22 mei gespeeld, het speelschema wordt op maandag 11 april om 18u bekendgemaakt. Union is als winnaar van de reguliere competitie al zeker van Europees voorrondevoetbal, maar hoopt op meer. De kampioen mag immers rechtstreeks naar de groepsfase van de Champions League, de runner-up gaat naar de derde voorronde van Het Kampioenenbal.

Nummer drie speelt de laatste voorronde van de Champions League, terwijl nummer vier het dient op te nemen tegen de winnaar van de Europe play-offs (zie onder) met als inzet een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League. De bekerwinnaar speelt de laatste voorronde van de Europa League.

* Clubs met een asterisk hebben een half punt extra gekregen. Bij gelijke stand na zes speeldagen wordt dit halve punt opnieuw afgetrokken.

EUROPE PLAY-OFFS:

5. AA Gent 31 punten6. Charleroi 277. KV Mechelen 268. KRC Genk 26*

De play-offs starten in het weekend van 23 en 24 april en duren één maand. In de week van 9 mei is er een midweekspeeldag voorzien. Het speelschema wordt maandag om 18u bekendgemaakt.

Charleroi haalde op de slotspeeldag nog eens zwaar uit tegen Zulte Waregem. — © BELGA

Voor hen zit het seizoen erop

9. STVV

10. Cercle Brugge

11. OH Leuven

12. KV Oostende

13. KV Kortrijk

14. Standard

15. KAS Eupen

16. Zulte Waregem

En wat met degradatie?

Beerschot was al even zeker van de laatste plaats en zakt naar 1B. Westerlo - kampioen op het tweede niveau - neemt de plek van De Kielse Ratten in. Seraing krijgt als voorlaatste nog een herkansing om alsnog in 1A te blijven. Daarvoor moet het wel het nummer 2 uit 1B - RWDM - weerstaan in barragewedstrijden.

17. Seraing

18. Beerschot