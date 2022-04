Vijf schapen doodgebeten door wolf in Peer

In Peer werden zaterdag 5 verscheurde schapen aangetroffen in een weide aan de straat ‘Op de Kippen’.

Het gaat om 2 ooien en 3 lammeren die hoogstwaarschijnlijk ten prooi zijn gevallen van een wolf. Agentschap Natuur en Bos kwam ter plaatse voor staalnamen. De weide bleek niet wolfproof omheind. “Zo was er geen stroomdraad voorzien. De wolf is de weide kunnen binnendringen via een beek waarboven op 30 centimeter hoogte een omheining was voorzien”, stelt een woordvoerder van ANB.