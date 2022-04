Kiezers konden twee uur lang niet op socialistische kandidaat stemmen omdat stembiljetten nog in de doos zaten

Vervelend foutje in Pau, een stad ten oosten van Lyon. Daar kon er twee uur lang niet gestemd worden op de socialistische kandidate Anna Hildago. De voorzitter van het stembureau had niet gezien dat de stembiljetten om op haar te stemmen niet werden uitgepakt.

Het waren de bijzitters die vanmorgen vergeten waren de stembrieven uit de dozen te halen. De voorzitter van het stembureau had dat moeten zien.

Pas twee uur nadat de bureaus waren opengegaan, werd de fout opgemerkt. Dat maakt het extra pijnlijk voor de kandidate. Want het betekent dat in die tijd blijkbaar geen enkele kiezer de intentie had gehad om voor Hildago te stemmen.

De magistraat die controle moest houden op het goede verloop van de verkiezingen, telde slechts elf stapels stembiljetten en geen twaalf in het stembureau van Bosquet, in Pau.

De voorzitter van het bureau moest nadien met schaamrood op de wangen toegeven dat de stembrieven voor Hildago nog in de doos zaten. Ze waren ze, zonder slechte bedoelingen, vergeten uit de pakken.

De fout werd twee uur na het openen van de stembureaus rechtgezet. De stapel stembiljetten voor de socialistische kandidate kreeg een prominente plaats op het bureau.

Het is niet duidelijk of er een klacht komt.