Zeg niet langer Leontine Borsato, maar wel Leontine Ruiters (54). De ex-vrouw van de Nederlandse zanger Marco Borsato (55) heeft haar meisjesnaam weer officieel aangenomen. Na zijn ontrouw leek een verzoening nog in de maak, maar nu het schandaal rond ‘The Voice of Holland’ is losgebarsten, lijkt die definitief van de baan.