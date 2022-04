Maasmechelen viert carnaval met “beste prins in 55 jaar”

De 54ste ‘internatioale’ carnavalsstoet van de Maasmechelse Zavelzekskes is nog nooit zo vroeg binnengelopen. Nog voor half zes passeerde ‘coronaprins’ Bram I het erepodium aan de kerk, waar de 65 groepen en voetvolk een punt zetten achter hun optocht.

Onder het motto vaër gaon weer los trokken Bram en het jeugd Di-j Gestern de optocht op gang. Geen jeugdstoet dit jaar wegens corona, maar KSA De Blauwvoet zorgde voor de gepaste opener. Daarna was het enige tijd wachten op ambiance, maar Heco Tongeren bracht Mechelen aan het feesten. Net zoals de Eisdense Sjoenkelaren, de Duvelkes, de knappe Fiësgangers als ijskoningen en de Oude Belgen, terug met vleesknoken en berenvellen. Als de klokke weer gaon danse, kunne veir sjanse, vond Grimbiaca en bij de Pumpeleire die ondanks zon of regen – niks hild de hippies tege – de straten onveilig maakten.

Sheif aan de Maas bracht Kölle (Keulen) naar Mechelen en zijne hoogheid Bram eindigde na drie jaar corona zijn stoet als volwaardig ambassadeur. “Onze beste prins in 55 jaar”, vond Ludo Kaes van de ZIP-tent, gevuld met vijfhonderd Zavelzekskes Interessante Personen. “Hij heeft corona verslagen”, vond Ludo, alvorens Whenever en Marleen Rutte de tent op zijn kop zetten en de 40.000 carnavalisten verder feest vierden in de plaatselijke cafés. (jth)

© Tom Palmaers

© Tom Palmaers

© Tom Palmaers