Manchester City met scorende De Bruyne blijft in aangename topper tegen Liverpool steken op 2-2 gelijkspel

Het duel om de leidersplaats in de Premier League tussen leider Manchester City en naaste belager Liverpool heeft geen winnaar. In een aangename topper met kansen langs beide kanten bleven de bordjes uiteindelijk hangen op een 2-2 gelijkspel. Met deze puntendeling behoudt de ploeg uit Manchester de eerste plaats in de stand.

Al na vijf minuten daverde het Etihad Stadium. Bernardo Silva gaf de bal aan Kevin De Bruyne (Manchester City), die dribbelde richting de zestien en op de rand van het strafschopgebied liet hij zijn schot los. De bal week af en ging via de rechterpaal binnen: 1:0.

Kapitein De Bruyne opende de score voor de thuisploeg. — © Action Images via Reuters

Maar lang hield de voorsprong van de Citizens niet stand. Diogo Jota werd in het gebied vrijgelaten door Trent Alexander-Arnold en schoot laag voorbij keeper Ederson. 1:1.

Na een half uur was aanvoerder De Bruyne daar opnieuw. Dit keer ging zijn schot net naast. Het spel ging goed over en weer, en zes minuten later bracht Gabriel Jesus de thuisploeg weer op voorsprong. Een voorzet belandde in het strafschopgebied en Jesus duwde de bal via de lat binnen.

Dolle openingsfase van de tweede helft

Liverpool ging met een achterstand de rust in, maar kwam gebrand uit de kleedkamer. De tweede helft was niet goed en wel op gang gefloten of de 2-2 hing al tegen de touwen. Mohamed Salah verstuurde een geweldige pass richting Sadio Mané en die trapt de bal onhoudbaar aan de rechterkant in doel.

Sadio Mané (Liverpool) liet Ederson kansloos bij de 2-2 — © EPA-EFE

Iets na het uur bracht Raheem Sterling Manchester City weer op voorsprong, maar het feestje ging niet door. De VAR kwam tussen en de goal werd afgekeurd voor buitenspel in de aanloop naar het doelpunt.

In de laatste dertig minuten van de wedstrijd kregen beide ploegen nog kansen om de wedstrijd - en dus ook de leidersplaats in de Premier League - naar zich toe te trekken, maar geen van beide kwam nog tot scoren. Het bleef bij 2-2 en zo behoudt Manchester City zijn voorsprong van één puntje op naaste belager Liverpool.