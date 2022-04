Spaanse politie ontdekt hal met ruim duizend opgezette dieren

De Spaanse politie heeft in een enorme loods in de buurt van Valencia een privécollectie van 1.090 opgezette dieren ontdekt, waaronder olifanten, neushoorns en ijsberen. Van de collectie behoorden 405 exemplaren tot beschermde diersoorten.

Er waren onder meer cheeta’s, luipaarden, leeuwen, lynxen, sneeuwluipaarden en krokodillen, evenals in het wild uitgestorven dieren, zoals de Afrikaanse sabelantilope, of bijna uitgestorven dieren zoals de Bengaalse tijger. De collectie is op de zwarte markt ongeveer 30 miljoen euro waard.

De dieren werden gepresenteerd zoals in een museum, in een hal van zeven voetbalvelden groot. Waarom deze gigantische collectie, met ook 198 slagtanden van olifanten, pas nu is ontdekt, is onduidelijk. Tegen de eigenaar is een onderzoek gestart wegens smokkel en overtreding van wetten voor de bescherming van bedreigde diersoorten. De eigenaar, een bekende ondernemer uit Valencia, zei dat hij de meeste dieren van zijn vader had geërfd, melden Spaanse media.

