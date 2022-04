Verkeersacties in Lummen en Zonhoven

In de nacht van zaterdag op zondag hield de politie Limburg Regio Hoofdstad (LRH) verkeerscontroles op verschillende locaties in de zone. In Zonhoven kon de politieploeg een voertuig onderscheppen dat snelheden haalde van 130 km/uur op een locatie waar slechts 70 km/uur toegelaten is. De bestuurder van dit voertuig kon geen geldig verzekeringsbewijs en geen rijbewijs voorleggen. Hij bleek reeds over een verval recht tot sturen te beschikken. De bestuurder zat onder invloed van verdovende middelen achter het stuur en had een dealershoeveelheid drugs op zak. De betrokkene werd meegenomen naar het politiekantoor en zijn wagen werd getakeld.

Afgelopen zaterdag hield de politie LRH snelheidscontroles op drie locaties in Lummen. Er werd gecontroleerd op de Thiewinkelstraat, de Schalbroekstraat en de Genenbosstraat. In totaal hielden 82 van de 986 gecontroleerde bestuurders zich niet aan de maximum toegelaten snelheden. Eén bestuurder haalde een snelheid van 119 km/uur op de Genenbosstraat waar er maximum 70 gereden mag worden. ppn