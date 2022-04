Handjes schudden met Ursula en Boris, maar lidmaatschap EU blijft een illusie voor Oekraïne

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en Oekraïens president Volodimir Zelenski begroetten elkaar hartelijk, vrijdag in hoofdstad Kiev. — © EPA-EFE

Hoog bezoek de afgelopen dagen in Kiev: president Zelenski nam de Britse premier Johnson mee door de straten van de hoofdstad. Van Europees Commissievoorzitter Von der Leyen kreeg hij de officiële papieren waarmee Oekraïne zich kandidaat kan stellen voor de Europese Unie. De werkelijkheid wordt ongetwijfeld weerbarstiger. “Ten vroegste in 2030 is lidmaatschap potentieel mogelijk”, zeggen twee Europakenners.