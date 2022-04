Hij is terug! David Goffin wint in Marrakech zijn 6de ATP-titel

© Getty Images via AFP

Na een bijzonder zwak seizoensbegin waarin de ene snelle uitschakeling de andere opvolgde, komt David Goffin (ATP 74) nu weer boven water drijven. In de finale van het ATP-toernooi van Marrakech versloeg hij de Slovaak Alex Molcan (ATP 64) in drie sets: 3-6, 6-3, 6-3. Voor de Luikenaar is het de zesde ATP-trofee uit zijn tennisloopbaan. Met deze titel komt Goffin ook opnieuw de top 50 binnen op de ATP-wereldranglijst.