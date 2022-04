De politie van Heusden-Zolder kreeg zaterdag om 22 uur een melding binnen van een inbraak in een huis op Broederspad. De daders drongen via een raam binnen en haalden een kamer helemaal overhoop. De buit is niet bekend. Zondag om 0.50 uur werd een tweede woninginbraak gemeld. Ook op de Westlaan werd via een raam binnengedrongen en alles overhoop gehaald. De buit was niet meteen duidelijk. ppn