Eindelijk weer carnaval na storm en corona: blij weerzien met De Teutepeuters in Hamont

In Hamont zagen De Teutepeuters door storm en corona hun stoet twee jaar op rij in het water vallen. Groot was dan ook de vreugde op Palmzondag voor de 59ste optocht.

Van uitstel komt gelukkig niet altijd afstel. “Al was het voor heel wat groepen ook dit jaar niet evident. De charme van onze stoet bestaat uit lokale groepen met een eigen wagen, maar door de lange onzekerheid zijn de bouwwerken pas laat kunnen starten”, zegt voorzitter Noël van den Rul. “Het is ook niet altijd gelukt om activiteiten te organiseren om geld in de kas te krijgen. Gelukkig verschenen er meer dan twintig groepen aan de start. Het aantal echt grote bendes is wel wat minder.”

Maat dat zette geen domper op de feestvreugde. Voor prins Kris I was het na een onderbreking van twee jaar ook een welgekomen comeback. Hij behield zijn functie en mocht in De Posthoorn het festijn aanzwengelen. (gvb)

© Jill Delsaux

© Jill Delsaux

© Jill Delsaux

© Jill Delsaux

© Jill Delsaux