Satellietbeelden tonen konvooien Russische troepen die koers zetten naar Charkov

Dat de Russische troepen zich aan het heroriënteren zijn, was al enkele dagen duidelijk. Maar nu zijn satellietbeelden opgedoken waarop te zien is dat grote konvooien Russische troepen koers zetten richting Charkov.

Satellietbeelden, verzameld en geanalyseerd door het particuliere Amerikaanse bedrijf Maxar Technologies, tonen lange Russisch militair konvooien die door de Oekraïense stad Velykyi Burluk trokken en koers zetten richting Charkov.

Het gaat onder meer om pantserwagens en voertuigen met artillerie.

Generaal-majoor Kyrylo Budanov, hoofd van de belangrijkste inlichtingendienst van het Oekraïense ministerie van Defensie, zei dat Russische troepen zich aan het hergroeperen waren in Oost-Oekraïne en van plan waren op te rukken naar Charkov.

Wanneer Rusland een nieuw groot offensief plannen, is nog niet bekend. Maar de troepen zouden snel naderen en burgers wordt gevraagd de regio zo snel mogelijk te verlaten. Na wat er in Marioepol en Boetsja is gebeurd, geven meer inwoners ook gevolg aan die oproepen.