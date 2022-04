Mathieu van der Poel (4de) toch tevreden na Amstel Gold Race: “Een loodzware finale van 150 kilometer”

Een week na zijn overwinning in de Ronde van Vlaanderen moest Mathieu van der Poel genoegen nemen met een vierde plaats. Niet slecht, maar het was niet wat de Nederlander van Alpecin-Fenix voor ogen had. “In een wedstrijd zoals deze moet je echt super zijn om te kunnen winnen, en dat was ik niet.”

Op de steile Keutenberg, toen de beslissing werd gevormd met de demarrage van Tiesj Benoot, leek Van der Poel het serieus lastig te hebben. “Ik bepaalde mijn eigen tempo en kon zo toch nog aansluiten bij het groepje. Maar het ging daar echt heel snel ja”, vertelde de Nederlander van Alpecin-Fenix na de wedstrijd. “Ik zat uiteindelijk waar ik moest zitten in de finale, maar in zo’n wedstrijd moet je echt super zijn, zeker wanneer je in die kopgroep zit en op elke uitval moet reageren. En dat was ik vandaag niet. Ik was wel goed, maar zelfs als je wel super bent is een wedstrijd als deze erg moeilijk te winnen”, klonk hij eerlijk.

Toch was Van der Poel al bij al tevreden met zijn vierde plaats. “Ik kijk toch wel oké terug op deze dag. Ik ben wel tevreden. Het was een vooral een extreem lastige wedstrijd”, puft de Nederlander nog na. “Eigenlijk vanaf was het al op 150 kilometer van de streep bijzonder lastig. Onze ploeg heeft het eigenlijk de ganse dag uitstekend gedaan, ze controleerden de ontsnapping zoals het moet.”

Al had het volgens de Nederlander nog iets beter gekund: “Het had helemaal fantastisch geweest als ik op het einde in die groep van elf nog een ploegmakker mee zou gehad hebben, maar als je ziet dat er maar zo weinig renners nog overblijven is dat natuurlijk geen schande. Ik kan alleen maar tevreden zijn over hoe ze mij vandaag overal naartoe geloodst.” Van der Poel zal ook komende zondag in Parijs-Roubaix aan de start staan om te proberen voor het eerst de Hel van het Noorden op zijn palmares te zetten.