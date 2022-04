Ploegleider Van Aert: “We blijven heel voorzichtig met Wout: er is nog geen beslissing genomen over Parijs-Roubaix”

Geen Wout van Aert aan de start van de Amstel Gold Race. De titelverdediger kampt met de naweeën van een COVID-besmetting en moest verstek geven. Of hij volgende zondag start in Parijs-Roubaix is nog niet beslist. “Liever wat meer rusten om later top te kunnen zijn”, aldus Richard Plugge, ploegleider bij Jumbo-Visma.

“Weer een droevige zondag.” Getekend Wout van Aert op Instagram. Geen Amstel Gold Race voor de titelverdediger na zijn COVID-besmetting. Na zijn afzegging van de Ronde van Vlaanderen hoopte heel wielervlaanderen dat Van Aert dan maar zou mikken op Parijs-Roubaix volgende zondag, maar deelname aan De Helleklassieker is nog niet zeker. “Ik lees soms dat de kansen op deelname fifty-fifty zijn voor Wout, maar dat kan je niet zeggen”, tempert Richard Plugge de verwachtingen.

“We bekijken hoe hij zich verder ontwikkelt en afhankelijk daarvan nemen we een beslissing.” De ploegleider van Jumbo-Visma zet de gezondheid van Van Aert voorop. “Ik heb liever dat mijn renners na een COVID-besmetting twee, drie tot zelfs vijf weken extra rust nemen zodat ze later top zijn. De impact van de ziekte kunnen we nog altijd heel moeilijk inschatten. Ik heb twee jaar geleden zelf COVID gehad en daar heb ik erg veel last van gehad. We moeten dus echt zeker zijn dat alles op elk vlak goed is. Ook met zijn hart.”