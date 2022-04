Ex-voetballer Arjen Robben zag af in marathondebuut: “Het was echt niet leuk”

Voormalig topvoetballer Arjen Robben heeft zondag in Rotterdam zijn allereerste marathon gelopen. Hij kwam na 42,195 km binnen in 3u13:57, ver achter zijn landgenoot (met Somalische roots) en winnaar Abdi Nageeye. Die won in 2u04:56 en liep een Nederlands record. Bashir Abdi werd vierde in 2u05:23.

“Het was niet leuk, het was echt niet leuk”, vertelde de 38-jarige Robben na afloop. De gewezen Nederlands international kampte in het slot met krampen in de benen. “Ik heb het gehaald, maar daarmee is dan ook alles gezegd. Dit was echt vechten.”

Robben werd bij zijn marathondebuut begeleid door oud-schaatser Erben Wennemars, een ervaren loper. “In het begin was ik nog een beetje met de tijd bezig maar op een bepaald moment gooi je dat overboord. Maar ik heb het gehaald.”

De 46-jarige Wennemars loofde Robbens prestatie. “Het is een heel eind, 42 km. Hij ging een beetje stuk. Maar het is fantastisch dat hij het gehaald heeft.”