Onze tv-tips: sportieve topprestaties, een oude bekende en een mooie liefde

Wereldrecord

Canvas, Ma, 21.20u

Deze keer worden enkele sportieve topprestaties in het wielrennen vanuit een wetenschappelijk standpunt bekeken. Tom Boonen pakt in 2005 zijn eerste van vier overwinningen in de kasseienklassieker Parijs Roubaix. Maarten vangramberen duikt met Belgisch kampioene Lotte Kopecky in de buik van een wielerpeloton en laat zich op de kasseien van Noord-Frankrijk meermaals door elkaar schudden voor de wetenschap. We krijgen ook inzicht in de ‘motor’ van Wout van Aert. (tove )

Liefsteling

NPO2, Ma, 22.26u

Reportagemake Eva van Barneveld mocht geruime tijd optrekken met een bijzondere liefdespaar: de 76-jarige Hetty en de 91-jarige Jeanne. De twee gingen decennialang dansend door het leven. Maar hun kleurrijke bestaan veranderde een tijdje geleden toen de progressieve ziekte dementie almaar meer grip kreeg op Jeanne. ‘Liefsteling’ is een ontroerend portret over twee vrouwen die zich in de herfst van hun leven niet laten doen door een ziekte. (tove)

Viva la feta

Play 4, Ma, 20.40u

Opmerkelijk bezoek bij Jani en Otto-Jan in Griekenland want ze krijgen een icoon van de Vlaamse commerciële televisie over de vloer. Jarenlang was Marlène de Wouters haast dagelijks vaste prik in de huiskamer. Soms als omroepster, dan weer als presentatrice van een talkshow. Hoe zou het nu met haar zijn en met wat houdt ze zich tegenwoordig bezig. Het is een blij weerzien met deze elegante vrouw waar de jaren blijkbaar geen vat op hebben. (tove)