Michal Kwiatkowski van hel naar hemel: “Heb geleerd van Tom Pidcock dat je moet wachten op de fotofinish”

Eerst niet, dan wel winnaar. Het was een aparte ervaring voor Michal Kwiatkowski na de finish, maar niet zo erg als die van Benoît Cosnefroy die het omgekeerde lot onderging. “Ik heb van Tom Pidcock geleerd dat je altijd moet wachten op de fotofinish”, knipoogde de Pool naar de editie van vorig jaar toen Pidcock bijzonder nipt verloor van Wout van Aert. “Maar ik geef toe dat het allemaal zeer verwarrend was. Eerst teleurstelling, dan blijdschap. Zeker na zo’n zware race.”

Kwiatkowski zat naar eigen zeggen op zijn tandvlees. “Die laatste vijftien meter waren immens lastig. Ik had er vertrouwen in dat ik zou winnen, maar het was echt afzien. En dat terwijl Cosnefroy veel werk had opgeknapt. Met Tom (Pidcock, nvdr.) achter ons was het niet aan mij om het gat te slaan. Deze zege doet sowieso heel veel deugd. Ik heb COVID gehad, had veel koorts, rondom mij werden mensen ziek: het is een zware periode geweest. Dat ik deze race, waar ik zo veel van hou, nu voor een tweede keer kan winnen: dat is fantastisch voor mij en de ploeg.”

© EPA-EFE

© EPA-EFE