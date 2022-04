Bashir Abdi, na de paniek, de twijfels en trainingsachterstand nu vierde in toptijd in marathon Rotterdam: “Dit is geruststellend voor de rest van het seizoen, ik droom ervan om wereldkampioen te worden”

In het najaar van 2021 kroonde hij zich tot de winnaar van de prestigieuze marathon van Rotterdam, in een absolute toptijd – Europees record, dertiende van de wereld aller tijden. In het voorjaar van 2022 werd hij vierde, maar wel na twee serieuze blessures en trainingsachterstand, in alweer een topchrono (2u05.23). “Zes weken geleden had ik maar één wens: weer gezond worden. Ik had veel twijfels. Nu ben ik gerustgesteld voor de rest van het seizoen.” Laat het WK maar komen.