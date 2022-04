Binnenkort snelheidscontroles op snelwegen altijd actief en zonder tolerantiemarge

Omdat de verwerkingscapaciteit beperkt is, werden tot nu toe in Wallonië en Brussel tolerantiemarges en in Vlaanderen quota gehanteerd bij snelheidscontroles. Dat houdt in dat er een stuk boven de wettelijke snelheidslimiet pas geflitst wordt, of dat de flitsers de helft van de tijd niet werken.

In oktober begon op verschillende plaatsen een proefproject waarbij die tolerantiemarges en quota afgeschaft werden. Op vijf Waalse trajecten werd geflitst vanaf 129 km/uur in plaats van 141 km/uur na technische correctie. Op twee Vlaamse trajecten werkten de trajectcontroles permanent in plaats van twee weken per maand.

Dat leverde resultaat op: het afschaffen van de quota leverde logischerwijs een verdubbeling van de pakkans op. De afschaffing van de tolerantiemarge op de Waalse snelwegen leidde dan weer tot vijf keer meer vastgestelde snelheidsovertredingen. Tijdens de test werden zowat 30.000 extra boetes uitgeschreven.

Die toename is tijdelijk, verwacht Van Quickenborne. “We weten uit ervaring op andere plaatsen dat in minder dan een jaar tijd het aantal vastgestelde overtredingen terugkeert naar het oude peil omdat mensen hun rijgedrag aanpassen en de snelheid matigen.”

Minder verkeersdoden

Waar de tolerantiemarges werden afgeschaft, daalde de gemiddelde gecorrigeerde snelheid van 130 naar 120 kilometer per uur, wat volgens onderzoek van verkeersinstituut VIAS enorme vooruitgang betekent voor de verkeersveiligheid. Het risico op dodelijke slachtoffers zou met ruim 30 procent afnemen.

Politie en parket krijgen extra middelen om boetes af te handelen. In de Gewestelijke Verwerkingscentra van de federale politie, die instaan voor het opstellen van de pv’s, worden dit jaar volgens de minister 58 extra krachten ingezet. Ook de parketten en de politierechtbanken krijgen versterking.

Vorig jaar vielen door ongevallen op de Belgische wegen 484 doden. In 2019, voor corona een invloed had op het verkeer, waren het er 644. Dat zijn er verhoudingsgewijs een pak meer dan in veel andere Europese landen.