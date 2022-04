Hasselt

Twee wagens kwamen zaterdag rond 16.15 uur met elkaar in aanrijding in de Biezenstraat in Hasselt. Dat is de weg richting de Ikea-site. Het ging om een zware klap waarbij beide automobilistes lichte verwondingen opliepen. Het gaat om Ann W. (52) uit Hasselt en Imren S. (27) uit Houthalen-Helchteren. De hulpdiensten kwamen ter plaatse. ppn/len