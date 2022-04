Annemiek van Vleuten grijpt opnieuw naast eerste zege in Amstel Gold Race, Demi Vollering gefrustreerd: “Gemiste kans”

Demi Vollering was vorig jaar tevreden met haar tweede plaats in de Amstel Gold Race, nu overheerste vooral ontgoocheling. “Toen was ik verbaasd en blij, nu blijft er vooral frustratie achter.”

Vollering eindigde in haar eerste deelname op een zevende plaats in de Amstel Gold Race. Nu is het een tweede plek, net zoals in 2021, toen na winnares Marianne Vos die er deze keer niet bij was. Zondag kwam het niet tot een sprint om de eerste plek, en bleef Cavalli de andere favorieten voor. “Cavalli zette aan en dat moment miste ik net”, aldus Vollering na afloop. “Ze timede eigenlijk perfect en sloeg meteen een mooie kloof.”

Het peloton met favorieten keerde niet meer terug, ook al had Vollering met Ashleigh Moolman nog een ploegmate mee in de kopgroep. “Ze twijfelde even”, aldus Vollering, “maar daarna gaf ze wel alles. Alleen was dat niet voldoende en halen we die Italiaanse niet meer in. Jammer, had Ashleigh niet getwijfeld, is ze misschien mee met Cavalli.”

“Dit is een gemiste kans. Vorig jaar was ik blij met een tweede plaats, nu niet. Ik wilde uiteindelijk nog zelf in de tegenaanval gaan, maar dat is gokken natuurlijk. Zie naar vorig jaar, toen kwamen we wel nog terug en werd het een sprint. Nu blijft ze voorop, fijn voor haar dat ze wint, maar ik had hier graag ook op het hoogste schavot gestaan. Een tweede plek is beter dan niet op het podium eindigen, maar nu ben ik toch vooral ontgoocheld. Er zit niets anders op dan het volgend jaar nog eens te proberen.”

Weer niets voor Van Vleuten

Annemiek Van Vleuten blijft ereplaatsen verzamelen in de Amstel Gold Race. Net zoals in 2017 werd het een vierde plek, eerder eindigde ze al eens als tweede (2019) en derde (2021). “Ik heb het geprobeerd, een paar keer ging ik all in, maar het was heel moeilijk om weg te geraken en deze koers naar mijn hand te zetten”, aldus Van Vleuten na afloop. “Ik kan mezelf niets verwijten.”

“Deze wedstrijd was gewoon niet zwaar voor mij, de klimmetjes zijn te kort om het verschil te maken. Dat weet ik al jaren, maar ik blijf het wel proberen. Ik kan hier echt alleen maar winnen na een slopende koers en je moet ook met meerdere renners zijn om het lastig te maken. Nu goed, ik sta hier niet teleurgesteld, een andere tactiek had ik hier niet kunnen bedenken, ik ben er vol voor gegaan. Knap wat Cavalli doet, zij laat zien hoe het moet en maakt het heel mooi af. Fijn dat we zo’n winnaar hebben.”