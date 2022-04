Mathieu van der Poel heeft in koers alles onder controle: met duwtje stuurt hij zelf ploegmaat richting verzorger met drinkbus

Mathieu van der Poel startte als topfavoriet in de Amstel Gold Race, maar heeft geen last van die status. De Nederlander is gewoon van onder druk te koersen en heeft het hoofd om altijd bij de zaak te blijven. Wanner zijn ploegmaat een verzorger met een drinkbus dreigt te missen, zet de kopman die zelf maar op goede weg met een klein duwtje.