Caleb Ewan houdt Jasper Philipsen nipt af in openingsetappe Ronde van Turkije

De eerste etappe van de Ronde van Turkije is een prooi geworden voor Caleb Ewan. De Australiër van Lotto-Soudal was in een massasprint net iets sterker dan onze landgenoot Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) en een andere Australiër, Kaden Groves (Team BikeExchange-Jayco).

In de 202 kilometer lange openingsetappe tussen de toeristische kuststeden Bodrum en Kusadasi schoof één van de tien gestarte Belgen mee met een lange ontsnapping van zes renners: Abram Stockman. In de achtergrond stroopte een andere landgenoot, Thomas De Gendt, mee de mouwen op in dienst van sprinter Caleb Ewan. De Australiër, door ziekte een maand uit competitie geweest, gold samen met Jasper Philipsen als de topfavoriet voor de dag.

Het verhaal van de vroege vlucht zat er dertig kilometer voor de finish op toen het tempo in de achtervolging steil omhoog ging op de lastigste beklimming van de dag. Die dunde het peloton flink uit, maar ook de stofferige afdaling nadien zorgde voor slachtoffers: Philipsen was één van de renners die in een gladde bocht tegen het asfalt schoven. Ondanks een flinke schaafwonde op de linkerbil slaagde de Limburger er nadien weer in aansluiting te maken in het peloton, dat zich reorganiseerde in de vlakke finale.

Late aanvalspogingen van Sean Bennett en Patrick Bevin konden niet meer verhinderen dat er gesprint werd voor de ritzege, en die spurt zette de 27-jarige Ewan, gegangmaakt door Jasper De Buyst, vanop de kop aan. De Australiër haalde het voor Philipsen en zijn landgenoot Kaden Groves, goed voor zijn vierde zege van dit seizoen. Ewan is meteen ook de eerste leider van de Ronde van Turkije, die maandag verder gaat met een sprintersrit van 156 kilometer tussen Selcuk en Alacati.