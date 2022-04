FUTSAL OVERZICHT: Vijf Limburgers in top acht in tweede nationale

De laatste speeldag in tweede nationale B stond helemaal in het teken van de kampioensstrijd. De titel ging uiteindelijk naar PIBO Hoeselt, dat zijn cool bewaarde tegen Meeuwen. In tegenstelling tot Borgerhout, dat over de knie werd gelegd door Aarschot, de derde in de stand. Wellen, Houthalen, Meeuwen en Genk finishen respectievelijk als vijfde, zesde, zevende en achtste. Vijf Limburgers dus in de top acht. Eerder was wel al duidelijk dat hekkensluiter Koersel-Ham, volgend seizoen THES-Ham, afzakt naar interprovinciale. In interprovinciale B was de titelstrijd iets minder spannend. FT Tongeren verzekerde op de op twee na laatste speeldag van schaal en promotie naar tweede nationale bij La Squadra Maasmechelen. Da Piceno Genk won ruim de topper van Maasmechelen Turk maar zal dus maximaal tweede worden.