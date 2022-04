Dries Mertens en Kat Kerkhofs pakken uit met schattig geboortekaartje voor kersverse zoon Ciro Romeo

Dries Mertens en Kat Kerkhofs mochten op 26 maart hun eerste kindje verwelkomen: een zoon, Ciro Romeo. De trotse ouders deelden zaterdag het geboortekaartje met de rest van de wereld. Het had een prentenkaart kunnen zijn: op het kaartje is het kindje in een Napoli-shirt - met Mertens’ rugnummer 14 - te zien in de baai van Napels. Ook Juliette, de hond van het gezin, is van de partij.