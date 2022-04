Koppel vliegt naar huis na droomreisje maar landt 1.500 kilometer zuidelijker: “Zelfs crew was stomverbaasd”

Toen het tijd was voor het Britse koppel Jesse (41) en Elisa (33) om naar huis te vliegen, grapte Elisa nog dat ze hun reisje beter nog wat konden verderzetten in Spanje. Ze vertrokken echter naar thuishaven Londen met luchtvaartmaatschappij Ryanair. Na een uurtje vliegen, kondigde de stewardess aan dat ze gingen landen… in Madrid, zo’n 1.500 kilometer zuidelijker van Londen. “Geen idee hoe Ryanair zo heeft kunnen blunderen”, aldus Elisa die uiteindelijk toch thuis is geraakt na een omweg van honderden kilometers. “Zelfs de crew was stomverbaasd.” Volgens de luchtvaartmaatschappij ging het koppel zelf in de fout door de verkeerde gate te kiezen nadat hun tickets waren gescand.