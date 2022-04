Mathieu van der Poel ontspannen aan de start: “Waarschijnlijk ben ik topfavoriet, maar Amstel ligt me minder dan de Ronde”

Vijf jaar geleden was Philippe Gilbert de laatste renner die in hetzelfde jaar de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race won. Kan Mathieu van der Poel zondag dat huzarenstukje herhalen? “Ik ben waarschijnlijk topfavoriet, maar deze koers ligt me iets minder”, vertelde de Nederlander voor de start aan Sporza.

“Ik heb er heel veel zin in en ik kom hier met vertrouwen aan de start. Het is mooi weer en de Amstel Gold Race is een mooie koers”, stelde de tweevoudige winnaar van de Ronde van Vlaanderen. “Ik ben nu niet vaak gespannen voor de start. Waarschijnlijk ben ik de topfavoriet, maar de Amstel ligt me iets minder dan de Ronde, vind ik zelf. Hier komen klimmerstypes meer naar voren. Maar ik reken mezelf natuurlijk wel tot de kanshebbers. Het is een parcours waarop je lekker en van ver kan koersen, en dat is iets dat ik leuk vind.”

Van der Poel kan vandaag ook de Amstel Gold Race voor een tweede keer winnen, want in 2019 was hij na een ongelooflijke slotfase al eens de primus. “Je merkt wel dat de Amstel Gold Race de enige echt grote wedstrijd in Nederland is. Deze koers leeft hier echt, en dat heeft me na mijn overwinning drie jaar geleden ook deugd gedaan. Het is speciaal om in Nederland te koersen, maar België is ook bijna eigen land voor mij.”