Max Verstappen valt in Australië opnieuw uit, deze keer na brandstoflek: “Er is veel werk aan de winkel”

Max Verstappen beleeft als wereldkampioen in de Formule 1 vooralsnog een teleurstellend seizoen. Hij won weliswaar twee weken geleden in Saudi-Arabië, maar zondag in Melbourne viel de Nederlander voor de tweede keer in drie races uit vanwege een probleem met zijn Red Bull-auto. Een brandstoflek, zo bevestigde Red Bull intussen. “Dat is heel slecht”, zei Verstappen.

De 24-jarige Formule 1-rijder viel in de openingsrace in Bahrein enkele rondes voor het einde uit vanwege problemen met de brandstoftoevoer. In Melbourne hield zijn auto er na 39 van de 58 rondes mee op, terwijl hij net als in Bahrein op de tweede plek reed achter Charles Leclerc. “We weten nog niet wat het probleem was, we krijgen de auto zo terug. Maar ja, twee keer uitgevallen in drie races. Dus...”, aldus Verstappen, zonder zijn zin af te maken.

Intussen zou de oorzaak van het probleem al gekend zijn: een brandstoflek. Dat vertelde adviseur Helmut Marko aan Sky Germany. Tijdens de Grote Prijs van Bahrein vielen Verstappen én teamgenoot Sergio Pérez ook al uit door een probleem met de brandstoftoevoer, al ging het toen om een ander mankement.

Verstappen kon op het Albert Park Circuit geen moment de strijd aan met de dominante Ferrari van Leclerc. “Ik had geen kans, op beide banden niet. Ik had ook te veel slijtage. Ik moest vooral de banden ‘managen’ om de race uit te kunnen rijden. Dat was ook waardeloos. Zij zijn bij Ferrari tot nu toe iedere wedstrijd beter met hun banden. Dat is ook wel een ding waar we naar moeten kijken.”

Dolblije Leclerc

Charles Leclerc vierde zondag zijn tweede overwinning van het seizoen, na Bahrein. De Monegask verstevigde tegelijk zijn leidersplaats in de WK-stand. Hij totaliseert 71 punten, ruim meer dan nummer twee George Russel (Mercedes), die er 37 heeft. Verstappen is pas zesde met 25 punten.

“Wat een wagen vandaag. Uiteraard deed ik het dit weekend goed, maar het zou niet mogelijk geweest zijn zonder de wagen. Ik ben zo blij!”, reageerde Leclerc. “Dit was pas de derde race van het seizoen, dus moeten we nog niet aan het kampioenschap denken. Maar de wagen is heel sterk en betrouwbaar. Ik hoop dat dit blijft duren. Dan hebben we zeker een kans in het kampioenschap.”