Favoriet Tom Pidcock begint niet topfit aan Amstel Gold Race: “Ik ben deze week ziek geweest”

In afwezigheid van Wout van Aert is Tom Pidcock, vorig jaar nipt tweede, één van de belangrijkste kanshebbers in de Amstel Gold Race. Of de wereldkampioen veldrijden een rol van betekenis kan spelen, valt nog af te wachten: Pidcock vertelde voor de start aan de Limburgse radiozender L1 dat hij deze week ziek is geweest.

Heel wat renners zijn tijdens dit wielervoorjaar al ziek geworden: Pidcock is lang niet de eerste renner die erdoor getroffen is. “Het is echt frusterend, maar ik sta wel aan de start en ga mijn best doen”, vertelde hij aan de lokale radio. “Ik hou van deze wedstrijd en het wordt dit jaar een nieuwe ervaring doordat het parcours een beetje veranderd is.”

Pidcock werd vorig jaar na een controversiële fotofinish net tweede achter Wout van Aert. Achteraf bleek dat het verschil tussen de twee amper 0,004 seconden bedroeg. Op de fotofinishfoto was met het blote oog alvast niet te zien wie gewonnen had. Van Aert ontbreekt zelf in de Amstel Gold Race door ziekte: hij werd in de aanloop naar de Ronde van Vlaanderen getroffen door het coronavirus, een deelname aan de Nederlandse klassieker kwam nog te vroeg.