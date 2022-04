Afwezige Wout van Aert spreekt met pijn in het hart voor Amstel Gold Race: “Weer een droevige zondag”

De Amstel Gold Race gaat deze voormiddag van start zonder de winnaar van vorig jaar, Wout van Aert. Die is nog steeds herstellende na zijn coronabesmetting. De Belgische kampioen wenste voor de start zijn team Jumbo-Visma veel succes toe via Instagram, en daaruit bleek ook duidelijk zijn teleurstelling over zijn afzegging.

LEES OOK. Wout van Aert mag weer hopen op de Hel: “Het is niet onmogelijk, maar 100 procent zal hij niet zijn”

“Het is weer een droevige zondag”, schrijft Van Aert bij zijn bericht. “Mijn titel in de Amstel Gold Race niet kunnen verdedigen, doet pijn. Ik keer terug… op een dag”, zegt hij ook nog. De Belgische kampioen heeft inmiddels wel de trainingen mogen hervatten en hoopt wellicht volgende week zondag terug te kunnen keren in Parijs-Roubaix. Of dat zal lukken, is nog maar de vraag.