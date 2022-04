Gigantisch feest en prachtige jurk: Brooklyn Beckham en Nicola Peltz getrouwd

Het societyhuwelijk van het jaar is volbracht: Brooklyn Beckham (23) is gisteravond getrouwd met actrice en miljardairsdochter Nicola Peltz. Naar verluidt tekenden de twee een huwelijkscontract, aangezien de fortuinen van de families Beckham (350 miljoen) en Peltz (1,3 miljard) nogal ver uit elkaar liggen. Papa Peltz betaalde het hele feest, goed voor 3 miljoen euro.

De (bekende) vrienden van Brooklyn Beckham - zoon van ex-voetballer David en ex-Spice Girl Victoria - en actrice Nicola Peltz moesten al vroeg verzamelen op het domein van Nelson Peltz in Palm Beach, Florida. Daar waren in de tuinen gigantische tenten opgesteld om een groots feest te organiseren. Om 18 uur begon het Joodse huwelijk al. Nicola Peltz droeg een prachtige jurk van Valentino dat ze in het hoofdkwartier van ontwerper had laten maken.

Opvallende aanwezigen waren onder anderen Serena Williams, Mel C, Eva Longoria en Gordon Ramsay. Op het feest waren 300 mensen uitgenodigd. Ze werden in een soort colonne binnengereden om 17.15 uur op het domein van de familie Peltz, waarna om 18 uur de traditionele ceremonie kon beginnen. Brooklyn brak er naar aloude gewoonte een glas en kuste de bruid zes seconden lang, zo meldde de gespecialiseerde pers.

Het feestmaal was van de hand van Thierry Isambert die ooit nog kok was van president Bill Clinton. Naar verluidt waren er vegetarische en veganistische alternatieven. Ook zou er een light optie geweest zijn, waarbij de maaltijd een bepaald aantal calorieën niet overschreed.

Om tien na acht was het al dansen geblazen met als openingsdans Only fools rush in, gebracht door een live zanger. Het tweede nummer was Stand by me van Ben E. King.