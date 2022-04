VERSLAG GP AUSTRALIË 2022. Charles Leclerc domineert in Melbourne en verstevigt leiding in WK, opnieuw drama voor Max Verstappen

Wat voorafging...

De Formule 1 keerde na een afwezigheid van twee seizoenen eindelijk terug down under. Nadat de Grote Prijs van 2020 op het allerlaatste moment werd afgelast door de opkomende coronapandemie en ook de editie van 2021 werd geannuleerd, ging de race in Melbourne eindelijk weer door. Deze keer niet als de traditionele seizoensopener, maar wel als derde race na de Grote Prijzen van Bahrein en Saudi-Arabië.

De eerste twee races leverden een duel op tussen Ferrari en Red Bull, en in Australië werd een gelijkaardig scenario verwacht. Zo geschiedde ook tijdens de kwalificaties: Charles Leclerc pakte zijn tweede pole position van het seizoen en troefde daarmee de twee Red Bulls van Max Verstappen en Sergio Pérez af. Lando Norris verschalkte in zijn McLaren de beide Mercedes’ van Lewis Hamilton en George Russell, terwijl Carlos Sainz zich in de tweede Ferrari pas op de negende plek kwalificeerde.

Hoe verliep de start?

Het is in het verleden wel eens anders geweest op het al met al nauwe circuit in Melbourne, maar de start verliep netjes. Charles Leclerc hield zijn leiding vast voor Max Verstappen, maar achter hen kwam Lewis Hamilton geweldig weg: hij pakte meteen Norris én Pérez en schoof zo op naar plaats drie.

Voor Carlos Sainz werd het na zijn slechte kwalificatie helemaal een drama. De Spanjaard startte op de harde band en verloor vijf plaatsen. In ronde twee kwam zijn race vervolgens ook ten einde na een overoptimistisch inhaalmanoeuvre op Mick Schumacher net voor de razendsnelle chicane. Sainz verremde zich, ging het gras op, spinde, en kwam tot stilstand in de grindbak. Game over.

Hoe kwam de zege tot stand?

Het werd al vroeg duidelijk dat het een heel moeilijke opgave zou zijn om Charles Leclerc te kloppen in Melbourne. De jonge Ferrari-piloot trok al snel een gat naar de rest, zeker toen de twee Red Bulls - Pérez had intussen Hamilton alweer ingehaald - problemen kregen met hun banden. Intussen gingen meerdere rijders ook in de fout: Sebastian Vettel ging rechtdoor in bocht 13, terwijl Haas-piloten Mick Schumacher en Kevin Magnussen zich allebei lieten verrassen in de razendsnelle chicane, ofwel bochten 11 en 12.

In ronde 18 maakte Max Verstappen als eerste van de toppers zijn pitstop voor verse banden. Hij werd kort daarna gevolgd door teammakker Pérez en de twee McLarens van Lando Norris en Daniel Ricciardo. Leclerc en Hamilton deden hetzelfde in ronde 22. Hamilton kwam zowaar voor Pérez terug de baan op, maar lang duurde dat niet. Een halve ronde later zoefde de Mexicaan alweer voorbij Hamilton naar de virtuele derde plek.

Seconden later werd de race op zijn kop gezet door de komst van de safety car. De reden: een crash van Sebastian Vettel. Voor George Russell kwam die safety car als geroepen. De jonge Brit kon zo met minimaal tijdsverlies zijn pitstop maken en kwam als derde weer de baan op. Achter hem volgde Fernando Alonso, die het omgekeerde meemaakte: de Spanjaard was op de harde banden gestart en zag zijn strategie om zeep geholpen worden, aangezien het nog te ver was om op één setje mediumbanden de eindstreep te halen.

Bij de herstart ontsnapte leider Leclerc: de Monegask kwam niet al te lekker weg en moest hard verdedigen tegen Max Verstappen. De Nederlander slaagde er niet in om Leclerc te verschalken en moest nadien toekijken hoe het gat opnieuw snel groeide. De tweede plek leek wel veilig voor Verstappen, tot het noodlot toesloeg in ronde 39. De wereldkampioen moest zijn Red Bull rokend langs de kant parkeren, zijn tweede uitvalbeurt in drie races.

Er kwam een virtuele safety car-fase, maar de race kon al snel hervat worden. Leclerc stoomde gewoon verder en reed onbedreigd naar zijn tweede zege van het jaar, de vierde in zijn carrière. Hij kreeg op het podium gezelschap van Pérez, die zich na enkele rondes proberen terug voorbij George Russell gewurmd had. Diezelfde Russell pakte wel zijn tweede podium ooit, zijn eerste in Mercedes-loondienst.

Russell werd onmiddellijk gevolgd door zijn stalgenoot Hamilton. McLaren eindigde met Norris en Ricciardo fraai vijfde en zesde. Esteban Ocon (Alpine), Valtteri Bottas (Alfa Romeo) en Pierre Gasly (AlphaTauri) volgden. Het laatste puntje ging verrassend naar Alex Albon in de Williams.

Wie onderscheidde zich?

Twee races gewonnen, tweede in de andere race en drie keer het extra puntje voor de snelste ronde. Het Formule 1-seizoen kon bijna niet beter gestart zijn voor Charles Leclerc. De Ferrari-rijder kwam, op een iets mindere herstart na, nooit in de problemen in Melbourne. Bovendien heeft Leclerc een heel mooie voorsprong in het WK: nummer twee George Russell volgt al op 34 punten, wereldkampioen Max Verstappen - de enige die hem in de eerste drie races echt kon uitdagen - staat er al 46 achter. Immense cijfers na amper drie races. Gaat het dit seizoen dan eindelijk gebeuren voor Ferrari?

Ook bij Mercedes zullen ze (een beetje) lachen. Hun auto loopt duidelijk niet zo hard als die van Ferrari en Red Bull, maar beide wagens bereikten wel de finish. Met een derde en vierde plek haalde Mercedes het maximum eruit in Melbourne. Vooral George Russellmag blij zijn: door een gelukje met de safety car kwam hij op het podium terecht, zijn eerste voor zijn nieuwe team. Hij is nu bovendien de verrassende nummer twee in het WK: een grote opsteker.

Bij de openingsrace in Bahrein zag het er nog beroerd uit voor McLaren, maar de oud-wereldkampioenen lijken intussen hun zaakjes wel op orde te hebben. De oranje wagens konden in de beginfase van de race de twee Mercedes’ uitstekend volgen. Uiteindelijk reden Lando Norris en thuisheld Daniel Ricciardo onbedreigd naar een vijfde en zesde plek. Daar kan McLaren op bouwen: intussen staan ze al terug vierde in het WK voor constructeurs.

Tot slot is er ook een woordje van appreciatie voor Alex Albon, die met Williams een erg opportunistische strategie goed zag uitdraaien. De Thaise Brit reed vrijwel de hele race op een set harde banden: hij maakte pas in de allerlaatste ronde zijn verplichte pitstop voor een andere bandensoort. Opmerkelijk, maar het pakte voor Albon geweldig uit. Het eerste puntje voor Williams is binnen, en dat terwijl ze momenteel duidelijk één van de achterhoedeteams zijn: een prestatie om fier op te zijn.

Wie had zijn dagje niet?

De grote verliezer moeten we niet ver zoeken. Max Verstappen blonk uit door zijn consistentie toen hij vorig jaar het WK pakte: als hij de race niet won, werd hij vrijwel altijd tweede. En laat dat nu net zijn waar hij in deze eerste races niet in slaagt. Ja, hij won in Saudi-Arabië, maar daar koop je weinig voor als je in de twee andere races uitvalt met technische problemen. Verstappens uitvalbeurt in Melbourne is opnieuw een klap. Hij staat nu pas zesde in het WK en heeft in punten al bijna twee zeges achterstand op WK-leider Charles Leclerc. Ja, het seizoen is nog heel lang, maar zo’n achterstand maak je niet zomaar goed.

Ook Carlos Sainz Jr. zal zich achter de oren krabben. In Bahrein en Saudi-Arabië kon hij teamgenoot Charles Leclerc niet bedreigen, in Australië kende hij een horrorweekend. Slechte kwalificatie, slechte start, en hulpeloos in de grindbak in de tweede ronde na een fout. Sainz staat al 38 punten achter Leclerc en als hij het tij niet snel keert, zou de Spanjaard wel eens heel vroeg de tweede viool kunnen worden bij Ferrari.

Voor de laatste plek in het rijtje verliezers zouden we makkelijk Fernando Alonso kunnen noemen. De Spanjaard was het hele weekend snel, maar in de race had hij pech met de timing van de safety car. En dus gaat deze plaats in ons lijstje naar Aston Martin. Dat team steekt niet onder stoelen of banken dat het over enkele jaren om het WK wil strijden, maar anno 2022 kan dat niet verder weg zijn. Aston is het enige team dat dit jaar nog geen enkel punt heeft gescoord. Beide rijders crashten op zaterdag - Lance Stroll zelfs twee keer. In de race crashte Sebastian Vettel, die door corona de eerste races miste en dus op achterstand staat, nog eens. Stroll vocht vervolgens wel nog mee om punten in het slot, maar het tempo was er niet en een tijdstraf gooide nog meer roet in het eten.

Hoe hoog was de spektakelwaarde?

In tegenstelling tot de eerste twee races kregen we in Australië geen echt duel om de overwinning. Charles Leclerc domineerde, maar achter hem viel er toch weer genoeg te beleven. Sergio Pérez moest het op verschillende momenten in de race opnemen tegen de twee Mercedes’ en ook in het middenveld werd er weer genoeg gebakkeleid.

Wat onthouden we van deze race?

Dat het nog steeds vroeg in het seizoen is, maar Max Verstappen serieus uit zijn pijp gaat mogen komen als hij een tweede wereldtitel wil pakken. De Nederlander heeft een tweede mokerslag in drie races moeten verwerken en volgt nu al op 46 (!) punten van WK-leider Leclerc. Over twee weken, bij de Grote Prijs van Emilia-Romagna in Imola, moet Verstappen dus weer vol aan de bak.

Uitslag GP Australië:

1) Charles Leclerc (Ferrari)

2) Sergio Pérez (Red Bull)

3) George Russell (Mercedes)

4) Lewis Hamilton (Mercedes)

5) Lando Norris (McLaren)

6) Daniel Ricciardo (McLaren)

7) Esteban Ocon (Alpine)

8) Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

9) Pierre Gasly (AlphaTauri)

10) Alex Albon (Williams)

11) Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

12) Lance Stroll (Aston Martin)

13) Mick Schumacher (Haas)

14) Kevin Magnussen (Haas)

15) Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

16) Nicholas Latifi (Williams)

17) Fernando Alonso (Alpine)

Niet gefinisht:

Max Verstappen (Red Bull)

Sebastian Vettel (Aston Martin)

Carlos Sainz Jr. (Ferrari)

Stand WK rijders:

1) Charles Leclerc (Ferrari) - 71 punten

2) George Russell (Mercedes - 37 ptn

3) Carlos Sainz Jr. (Ferrari) - 33 ptn

4) Sergio Pérez (Red Bull) - 30 ptn

5) Lewis Hamilton (Mercedes - 28 ptn

6) Max Verstappen (Red Bull) - 25 ptn

7) Esteban Ocon (Alpine) - 20 ptn

8) Lando Norris (McLaren) - 16 ptn

9) Kevin Magnussen (Haas) - 12 ptn

10) Valtteri Bottas (Alfa Romeo) - 12 ptn

11) Daniel Ricciardo (McLaren) - 8 ptn

12) Pierre Gasly (AlphaTauri) - 6 ptn

13) Yuki Tsunoda (AlphaTauri) - 4 ptn

14) Fernando Alonso (Alpine) - 2 ptn

15) Guanyu Zhou (Alfa Romeo) - 1 pt

16) Alex Albon (Williams) - 1 pt

17) Mick Schumacher (Haas) - 0 ptn

18) Lance Stroll (Aston Martin) - 0 ptn

19) Nico Hülkenberg (Aston Martin) - 0 ptn

20) Nicholas Latifi (Williams) - 0 ptn

21) Sebastian Vettel (Aston Martin) - 0 ptn

Stand WK teams:

1) Ferrari - 104 punten

2) Mercedes - 65 ptn

3) Red Bull - 55 ptn

4) McLaren - 24 ptn

5) Alpine - 22 ptn

6) Alfa Romeo - 13 ptn

7) Haas - 12 ptn

8) AlphaTauri - 10 ptn

9) Williams - 1 pt

10) Aston Martin - 0 ptn