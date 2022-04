Frank Vandenbroucke over indexsprong: “Als bedrijven zoveel winst maken, zullen ze loonkost ook wel aankunnen”

Voor vicepremier Frank Vandenbroucke is een indexsprong niet aan de orde. Dat zegt hij in een interview met de Zondag. “Bedrijven mogen winst maken van mij. Maar als ze zoveel winst maken, dan moeten ze niet vragen om een indexsprong.”

Het interview met minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) passeert natuurlijk het grote thema uit zijn bevoegdheid: de coronacrisis. Zo neemt hij nog één keer de verdediging op van de coronapas: “Ik zit hier niet om sympathieke dingen te zeggen, wel om juiste dingen te zeggen. Dankzij de coronapas kan je geen café binnen als je positief getest bent. Ik begrijp dat de controle daarop vervelend is voor uitbaters, maar het beschermt wel hun andere klanten. Dat is toch goed? Ik vind het de heisa niet waard.”

Daarnaast bespreekt de minister - ook bevoegd voor Sociale Zaken - de huidige economische toestand. Vooral de indexsprong die een aantal werkgeversorganisaties op tafel hebben gelegd, komt in het vizier. “Dat is niet aan de orde”, zegt Vandenbroucke. “De regering doet véél, maar we moeten tegelijk durven zeggen dat zulke internationale prijsstijgingen hoe dan ook voor een verarming zorgen. Vandaar dat de index zo belangrijk is: dat is onze eerste buffer.”

Geconfronteerd met de 21 miljard winst die de beursgenoteerde bedrijven maakten, zegt Vandenbroucke: “Bedrijven mogen winst maken van mij. Maar als ze zoveel winst maken, dan moeten ze niet vragen om een indexsprong. Het is net omdat ze zoveel winst maken dat ik ervan overtuigd ben dat ze de loonkosten wel aankunnen.”