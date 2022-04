Oekraïense president Volodimir Zelenski blijft hopen op diplomatieke oplossing, maar roept Europa op om druk te zetten

De Oekraïense president Volodimir Zelenski blijft aandringen op een diplomatieke oplossing en vrede, ook na de Russische aanvallen op burgers. Dat zegt hij in een interview met het Amerikaanse persagentschap AP.

“Niemand wil onderhandelen met een persoon of mensen die een land folteren. Dat is begrijpelijk. Als man, vader, begrijp ik dit zeer goed”, aldus Zelenski. Maar “we willen geen opportuniteiten missen, als we die zouden hebben, om tot een diplomatieke oplossing te komen”. De Oekraïense president sprak met AP daags nadat 52 mensen zijn omgekomen bij een aanval op het treinstation van de stad Kramatorsk.

“We moeten vechten, maar wel vechten voor het leven. Je kan niet vechten voor stof, wanneer er niets of niemand meer is. Daarom is het zo belangrijk dat deze oorlog stopt”, zei hij nog. Volgens hem zullen zijn landgenoten vrede accepteren, ondanks de gruwelen die ze hebben gezien in de meer dan zes weken durende oorlog.

Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen spreekt haar steun uit aan Volodimir Zelenski in Kiev. — © EPA-EFE7

De Russische troepen die zich terugtrokken in het noorden van Oekraïne zijn zich nu aan het hergroeperen. Er wordt gevreesd voor een groot offensief om de oostelijke regio Donbas in te nemen, met onder andere de belegerde havenstad Marioepol, die Oekraïense strijders proberen te verdedigen. Zelenski noemde de strijd in Marioepol “het hart van de oorlog” momenteel.

Hoewel hij hoopt op vrede, erkent Zelenski dat hij “realistisch” moet zijn moet zijn over de vooruitzichten voor een snelle oplossing. De onderhandelingen staan momenteel op een laag pitje en bovendien is de Russische president Vladimir Poetin nog niet betrokken bij de vredesgesprekken.

De Oekraïense president is gefrustreerd over de levering van wapens en ander materiaal van het Westen. Hij denkt dat ze niet voldoende zullen zijn om het tij van de oorlog te keren. Toch merkte hij op dat de steun van Europa is toegenomen en dat de leveringen van Amerikaanse wapens zijn versneld. Deze week nog leverde Slovakije het luchtafweersysteem S-300 aan Oekraïne.

In zijn laatavondtoespraak zaterdagavond wees Zelenski er nog eens op dat héél Europa bedreigd wordt door de oorlog van de Russen. “De Russische agressie is niet bedoeld om enkel Oekraïne te treffen. Het gaat niet alleen om onze levens en vrijheden. Het hele Europese project is een doel voor Rusland.” Daarop riep de president de Europese landen nog eens op om druk te blijven zetten op Rusland, onder meer door de import van gas en olie stop te zetten. “Dat zijn de twee belangrijkste redenen waarom Rusland zoveel zelfvertrouwen heeft.”

Ook Boris Johnson zakte af naar Kiev. — © AFP

De voorbije dagen heeft Zelenski heel wat Europese leiders ontmoet in Kiev. Hij sprak onder meer de Oostenrijkse kanselier Karl Nehammer, de Britse premier Boris Johnson en Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen.