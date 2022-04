Secretaris-generaal Jens Stoltenberg: “NAVO klaar om volledige strijdmacht in te zetten om grenzen te verdedigen”

Militaire bevelhebbers van de NAVO werken aan plannen om op de oostflank van het bondgenootschap een permanente, volwaardige militaire macht in te zetten die een invasieleger zou kunnen verslaan. Dat heeft NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg gezegd in de Sunday Telegraph.

Stoltenberg zei aan de Britse krant dat het bondgenootschap “zich in een zeer fundamentele transformatie” bevindt, die “de gevolgen op lange termijn” van het optreden van de Russische president Vladimir Poetin zal weerspiegelen.

“Los van wanneer en hoe de oorlog in Oekraïne eindigt, heeft de oorlog al langetermijngevolgen voor onze veiligheid”, aldus Stoltenberg nog. “De NAVO moet zich aanpassen aan de nieuwe realiteit en dat is precies wat we aan het doen zijn.”

Hogere defensie-uitgaven

“We moeten ervoor zorgen dat we in een gevaarlijkere wereld in staat blijven alle NAVO-bondgenoten te beschermen en te verdedigen,” zei hij tegen de krant. Stoltenberg verklaarde dat de transformatie gepaard moet gaan met hogere nationale defensie-uitgaven door de leden van het bondgenootschap.