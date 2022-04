DEELNEMERSLIJST AMSTEL GOLD RACE 2022. Eerste klimmers voegen zich bij klassieke specialisten

In de Amstel Gold Race moet er altijd wel wat geklommen worden en dus duiken altijd de eerste klimmers op in het peloton, waar tot dan de klassieke specialisten aan zet waren in de eendagskoersen. Dit jaar, met de koers op de kalender geprangd tússen de Ronde en Roubaix, krijgen we op zondag 10 april meer dan ooit een bonte mix van 170 renners.