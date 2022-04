PARCOURS AMSTEL GOLD RACE 2022. 33 (!) hellingen en constant draaien-en-keren tussen Maastricht en Valkenburg

Na de om gekende redenen afgelaste Amstel Gold Race in 2020 en de editie op een kort, afgesloten circuit van vorig jaar, kunnen we dit seizoen eindelijk weer spreken van het oude normaal in de enige World Tour-wedstrijd die onze noorderburen rijk zijn. Op zondag 10 april werken de renners 33 hellingen af op een 254 kilometer lang parcours tussen Maastricht en Valkenburg. En wie Nederlands Limburg al verkend heeft, weet wat dat betekent: constant op-en-af, draaien-en-keren.

56e Amstel Gold Race

Start: op zondag 10 april om 10u26 in Maastricht (dames: 10u40)

Aankomst: omstreeks 16u47 in Valkenburg (dames: omstreeks 14u07)

Afstand: 254,1 km (dames: 128,5 km, 19 hellingen)

Live van start tot finish op www.sportwereld.be, vanaf 13u op Canvas en vanaf 13u30 op Eén

Vierdelig parcours

Het parcours komt sterk overeen met dat van 2019, de laatste ‘normale’ editie van de Amstel. Naar goede gewoonte start het peloton in de Vrijthof in Maastricht. Van daaruit gaat het in noordelijke richting om vervolgens via een ruime lus koers te zetten naar Valkenburg. Na de beklimming van de legendarische Cauberg volgt een eerste passage aan de streep. Daar, op een kleine 200 kilometer van de finish, beginnen de renners aan de eerste van drie volwaardige lussen die de Belgische grens ook even overschrijdt aan het drielandenpunt.

© amstel.nl/amstelgoldrace

Keutenberg luidt finale in

Dat tweede deel van de wedstrijd is meteen ook het langste, want na passage twee aan de meet wacht nog 88,8 kilometer koers. Die afstand zal worden afgelegd in eerst een ogenschijnlijk gekrompen versie van de vorige lus met op het eind de beruchte Keutenberg die de echte finale inluidt met nog 34 kilometer richting finish en tien kilometer verder de laatste keer Cauberg.

Aankomst niét op Cauberg

Nadien volgt een ongetwijfeld razend spannende finalelus van een goede 20 kilometer. Geen Cauberg in dat laatste deel, de afsluitende beklimmingen luisteren naar de namen Geulhemmerberg en Bemelerberg. Waar de Geulhemmerberg een pittig slot kent, is de Bemelerberg toch eerder een loper. De laatste kilometers van de Amstel Gold Race zijn relatief vlak, de meet ligt op dezelfde plaats als bij het door Philippe Gilbert gewonnen WK van 2012 maar dan zonder de Cauberg vlak ervoor: ze komen na de kleine lus weer op het parcours vlak boven de top, met enkel nog de sprint naar de finish voor de boeg.

33 hellingen

Echt lang zijn de beklimmingen nooit in Nederlands Limburg, maar in combinatie met de vaak smalle wegen en het vele draaien en keren zullen ze zondag ongetwijfeld voor voldoende schifting zorgen in het peloton.

Via een kleine ingreep in de voorfinale, waar de renners een andere aanloop richting Gulperberg voor de wielen krijgen, hoopt de wedstrijdorganisatie dat de race sneller zal openbreken. Die klim wordt immers gekenmerkt door een zeer steile start (tot wel 17%) na een scherpe bocht die het peloton flink zal vertragen. De zwaarste hellingen blijven echter de legendarische Keutenberg (op het steilste stuk 22%!) en de Eyserbosweg (17%).

De 33 hellingen:

1. Slingerberg: 1 km; 5,3% (245 km)2. Adsteeg: 1 km; 2,3% (240 km)3. Lange Raarberg: 1,4 km; 3,8% (232 km)4. Bergseweg: 2,5 km; 3,3% (216 km)5. Sibbergrubbe: 1,8 km; 4% (205 km)6. Cauberg: 0,8 km; 6,6% (200 km)7. Geulhemmerberg: 0,7 km; 6,6% (196 km)8. Wolfsberg: 0,9 km; 3,4% (178 km)9. Loorberg: 1,4 km; 5,3% (175 km)10. Schweibergerweg: 2,3 km; 4,6% (163 km)11. Camerig: 3,7 km; 4,2% (155 km)12. Drielandenpunt: 3 km; 3,8% (143 km)13. Gemmenich: 0,9 km; 6% (140 km)14. Vijlenerbos 1,4 km; 5,5% (133 km)15. Erperheide: 2,4 km; 4,7% (128 km)16. Gulpe(ne)rberg: 0,5 km; 9,8% (119 km)17. Plettenberg: 1 km; 3,5% (115 km)18. Eyserweg: 2 km; 4,6% (113 km)19. St. Remigiusstraat: 1,4 km; 5,2% (109 km)20. Vrakelberg: 0,5 km; 7,6% (104 km)21. Sibbergrubbe (96 km)22. Cauberg (91 km)23. Geulhemmerberg (87 km)24. Bemelerberg: 1 km; 4,4% (74 km)25. Loorberg (59 km)26. Gulperbergweg (51 km)27. Kruisberg: 0,7 km; 7,3% (44 km)28. Eyserbosweg: 1,1 km; 7,6% (42 km)29. Fromberg: 1,7 km; 3,8% (38 km)30. Keutenberg: 1,6 km; 5,2% (34 km)31. Cauberg (24 km)32. Geulhemmerberg (19 km)33. Bemelerberg (7 km)

Belangrijkste passages

Om 10u26: officiële start in MaastrichtOmstreeks 11u50: eerste passage finishOmstreeks 14u33: tweede passage finishOmstreeks 15u55: KeutenbergOmstreeks 16u11: laatste beklimming CaubergOmstreeks 16u15: derde passage finishOmstreeks 16u18: laatste beklimming GeulhemmerbergOmstreeks 16u36: laatste beklimming Bemelerberg, slotklimOmstreeks 16u47: aankomst op de Rijksweg in Valkenburg