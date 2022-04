PRAKTISCHE GIDS AMSTEL GOLD RACE 2022. Enige Nederlandse klassieker op nieuwe datum, maar terug op uniek (en lastig) parcours

Doordat Parijs-Roubaix omwille van de Franse verkiezingen een week later dan gepland wordt afgewerkt, geldt de Amstel Gold Race dit seizoen eens niet als de overgangsklassieker tussen kasseien en Ardennen. Wel keert de enige Nederlandse World Tour-wedstrijd terug naar het gebruikelijke parcours: het levert net over de Belgische grens een koers op met een eigen karakter, maar met Mathieu van der Poel op zondag 10 april (weer) als dé te kloppen man.

56e Amstel Gold Race

Start: op zondag 10 april om 10u26 in Maastricht

Aankomst: omstreeks 16u47 in Valkenburg

Afstand: 254,1 km

Live van start tot finish op www.sportwereld.be, vanaf 13u op Canvas en vanaf 13u30 op Eén

Het parcours: constant op-en-af, constant draaien-en-keren

Na een jaar zonder Amstel en vervolgens een editie op een afgesloten circuit met enkel lokale ronden, keert het oude normaal eindelijk ook terug in Nederlands Limburg. En wie daar zelf al eens gefietst heeft, weet dat daar verrassend veel hoogtemeters moeten worden overbrugd. Nederland biljartvlak? Vergeet het! De renners haspelen tussen Maastricht en Valkenburg 254,1 kilometer en maar liefst 33 hellingen af. Op de kleine en vaak smalle wegeltjes betekent dat: constant op-en-af, constant draaien-en-keren. Om tureluurs van te worden als je het parcours niet kent.

De wedstrijd bestaat eigenlijk uit vier delen: een lange aanloop tussen start- en aankomststad (in vogelvlucht op amper 11 kilometer van elkaar!) en drie steeds kleiner wordende lussen. De loodzware Keutenberg (tot 22%!) luidt de finale in, gevolgd door de derde en laatste beklimming van de centrale Cauberg of “Philippe Gilbert-berg” op 24 kilometer van de streep. Kort daarna volgt de Geulhemmerberg, die dankzij een pittig slot voor nog wat extra schifting kan zorgen, op zo’n 7 kilometer van de meet wacht met de Bemelerberg de laatste helling van de dag.

De vele snedige klimmetjes en het constante draaien en keren op vaak smalle wegen maakt van de Amstel Gold Race een wedstrijd die altijd voor spektakel zorgt. Een kleine parcourswijziging op 51 kilometer van het einde kan ervoor zorgen dat de finale vroeger begint, want de Gulperberg wordt via een andere weg benaderd om de meest steile kant aan te doen en de grote wegen te vermijden.

Belangrijkste passages

Om 10u26: officiële start in Maastricht

Omstreeks 11u50: eerste passage finish

Omstreeks 14u33: tweede passage finish

Omstreeks 15u55: Keutenberg

Omstreeks 16u11: laatste beklimming Cauberg

Omstreeks 16u15: derde passage finish

Omstreeks 16u18: laatste beklimming Geulhemmerberg

Omstreeks 16u36: laatste beklimming Bemelerberg, slotklim

Omstreeks 16u47: aankomst op de Rijksweg in Valkenburg

Zo was het vorig jaar: Wout van Aert in millimetersprint

Vorig jaar kon de koers door de alom gekende corona-miserie enkel doorgaan op een afgesloten parcours, met lokale rondjes. Het leverde een vreemde, maar aantrekkelijke wedstrijd op.

Titelverdediger Mathieu van der Poel verscheen niet aan de start omdat hij zich toen al focuste op zijn mountainbike-campagne richting Olympische Spelen. In de lange aanloop waren het vooral Jumbo-Visma (voor kopmannen Wout van Aert) en Movistar (voor Alejandro Valverde) die de lange vlucht binnen bereik hielden. Na een aanval van Rémi Cavagna (Deceuninck - Quick-Step) brak de koers open, met nog 45 kilometer op de teller was het vollenbak koers en regende het aanvallen. Toen Primoz Roglic zich op kop zette, rolde de Sloveen de vluchters één voor één op, en ook een werkelijk indrukwekkende Mauri Vansevenant liet zich niet onbetuigd. Na de laatste en moordende passage op de Cauberg ontstond een elitegroepje van uiteindelijk vier renners: Tom Pidcock, Michal Kwiatkowski, Wout van Aert en Maximilian Schachmann. De Pool reed in dienst van zijn ontketende Britse kopman en moest lossen, zo kregen we een sprint met drie. Maar wat duurde het lang vooraleer we wisten wie de Amstel Gold Race van 2021 won! De finishfoto liet minutenlang op zich wachten, maar uiteindelijk bleek dat Van Aert, enkele dagen nadat hij verrassend geklopt was door Pidcock in de Brabantse Pijl, deze keer de Brit wel nipt voor bleef.

Uitslag:

1. Wout van Aert

2. Thomas Pidcock

3. Maximilian Schachmann

4. Michael Matthews

5. Alejandro Valverde

6. Julian Alaphilippe

7. Kristian Sbaragli

8. Michal Kwiatkowski

9. Matej Mohoric

10. Tosh Van der Sande

Philippe Gilbert, heerser van de Cauberg

Wout van Aert zorgde vorig jaar dus voor een nieuwe Belgische zege in de Amstel, wat het totaal op 14 Belgische zege bracht. Alleen Nederland doet beter in deze jonge klassieker met 18 zeges.

Jan Raas mag dan wel recordhouder zijn met vijf zeges (1977, 1978, 1979, 1980, 1982), in de 21e eeuw was Philippe Gilbert de grote slokop met vier overwinningen (2010, 2011, 2014, 2017) én de wereldtitel op de Cauberg in 2012. Bij zijn laatste triomf op de Cauberg bleek Gilbert achteraf naar de zege te hebben gesprint met een gekneusde nier, opgelopen bij een zware val eerder in de koers...

De laatste 10 winnaars:

2021: Wout van Aert

2020: niet gereden

2019: Mathieu van der Poel

2018: Michael Valgren

2017: Philippe Gilbert

2016: Enrico Gasparotto

2015: Michal Kwiatkowski

2014: Philippe Gilbert

2013: Roman Kreuziger

2012: Enrico Gasparotto

2011: Philippe Gilbert

Mathieu van der Poel opnieuw aan het feest?

Zoek zondag niet naar titelverdediger Wout van Aert, onze landgenoot herstelt helaas nog van een coronabesmetting. Wél van de partij, en dat zullen we ongetwijfeld geweten hebben: Mathieu van der Poel. De Nederlander toonde zijn topvorm in de Ronde van Vlaanderen én won in 2019 al in Valkenburg, de laatste keer dus op het volledige parcours. VDP won toen na een sensationele finale, waarin hij er verrassend iedereen oplegde in de sprint:

Van der Poel mag dan wel de grote favoriet zijn, het hoeft niet te beteken dat hij de overwinning cadeau krijgt. De nummer twee van de Amstel van vorig jaar, Thomas Pidcock is ook opnieuw van de partij. Pidcock zal zich maar wat graag willen bewijzen nadat hij vorig jaar op een millimeter van de zege strandde in de sprint tegen Wout van Aert. Bij Jumbo Visma is Tom Dumoulin er wél weer bij. De Nederlander maakte de vorige editie mee als toeschouwer op het moment dat de voormalige Giro-winnaar zijn carrière tijdelijk on hold had gezet. Overige interessante namen met het oog op zondag zijn zeker ook Marc Hirschi, Michael Matthews, Dylan Van Baarle en de winnaar van Milaan-Sanremo Matej Mohoric.

Uit Belgische hoek wordt het uitkijken naar Dylan Teuns, die zondag sterk voor de dag kwam met een zesde plaats in de Ronde van Vlaanderen. Voor Philippe Gilbert wordt het zijn allerlaatste deelname ooit. Een heel ander verhaal krijg je bij neoprof Cian Uijtdebroeks, die voor het eerst zijn kans mag gaan in een klassieker. Mauri Vansevenant verrichte vorig jaar ondanks een valpartij berewerk voor zijn kopman Julian Alaphillipe. Normaal gezien moet Vansevenant gezien zijn sterke prestatie vorig jaar in staat zijn om met de beteren voorin over de hellingen te rijden.

Achtste editie voor dames (met even grote prijzenpot)

Ook de vrouwen komen zondag in actie. Hun start is een kwartiertje na die van hun mannelijke collega's voorzien, finishen doen ze omstreeks 14u07. De Amstel Gold Race voor dames kent een parcours met een afstand van 128,5 kilometer en 19 hellingen, de aankomstplaats in Valkenburg is die waar ook de mannen enkele uren later finishen. Vorig seizoen won niemand minder dan Marianne Vos, Jumbo-Visma liet met andere woorden een knap een-tweetje optekenen.

Het totale prijzengeld van zowel de mannen- als de vrouwenwedstrijd bedraagt dit jaar 40.000 euro. Voor de dames komt dat ten opzichte van vorig seizoen neer op een verhoging van ... 400%. Beide trotse winnaars ontvangen straks 16.000 euro.