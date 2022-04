Maaseik toont zich tegen leider Roeselare, maar sneuvelt in extremis in tiebreak

De Maaseikse titeldroom hangt stilaan aan een zijden draadje. De Maaslanders maakten tegen Roeselare knap een 0-2-achterstand ongedaan, maar sneuvelden dan jammerlijk in de tiebreak. Halfweg de Champions Final Four is een vier op negen de magere balans, Roeselare leidt met acht punten. Menen kan woensdag in Aalst over Maaseik naar de tweede plaats springen.

Maaseik wilde de onverwachte 3-1-nederlaag tegen Menen compenseren met een driepunter tegen aartsrivaal en groepsleider Roeselare. In een goed volgelopen Steengoed Arena namen de Maaslanders ook de beste start via Cox en Bonatto: 13-9. Roeselare liet Maaseik niet verder dan vier punten uitlopen en beende in moneytime bij, mede dankzij enkele foutjes van de thuisploeg. Twee opeenvolgende scores van Coolman beslisten de eerste set in het voordeel van de West-Vlamingen, die ook in de tweede beurt op hun elan verdergingen. Coolman, Verhanneman en Fasteland stonden stevig in het blok, Desmet en Ahyi waren in aanval zelden op een foutje te betrappen. Bij Maaseik was libero Perin de enige op niveau, maar ook hij kon de 0-2-achterstand niet verhinderen.

© Dick Demey

Zinkensklaar

Bij een 9-12-stand in set drie leek het Limburgse schip zinkensklaar, maar een klassieke servicereeks van Jolan Cox luidde de remonte in. De Antwerpenaar vlamde naar 16-12, Cirovic en Treial trokken op hun beurt de set aan boord. Een herboren Maaseik, met publiekslieveling Jan Martinez voorop in de strijd, haalde ook in set vier zijn gram. Een inmiddels kolkende Steengoed Arena kreeg de tiebreak waar het op gehoopt had.

Daarin leek Maaseik bij 11-8 op weg naar een knappe zege, maar star of the game Mathijs Desmet besliste daar in extremis nog anders over. (rkb )