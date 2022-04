Antwerp lijdt op slotspeeldag van reguliere competitie nog verrassend en duur puntenverlies tegen Cercle Brugge

De Bosuil maakte in aanwezigheid van zijn weduwe Kyana indruk met het eerbetoon voor de overleden Miguel Van Damme, maar het spel van Royal Antwerp FC kon iets minder bekoren. Direct na de rust bracht Balikwisha de Great Old op voorsprong maar na de gelijkmaker van Denkey bleef Antwerp steken op 1-1. Duur puntenverlies alvast in de aanloop naar de Champions Play-offs.

Bijna 7 jaar geleden speelde de diep betreurde Miguel Van Damme zijn beste wedstrijd ooit. Met miraculeuze reddingen bezorgde hij Cercle Brugge toen in tweede klasse een 0-1 overwinning. Van Damme klikte tijdens zijn ziekte toen hij een moeilijke dag had de beelden van die match nog vaak aan op zijn pc. Ook bij de Great Old zullen ze de twee weken geleden overleden keeper niet zo vlug vergeten. Ter gelegenheid van de heenmatch vorig jaar maakten de Antwerp-spelers al indruk met een spandoek voor Miguel. Exact één week na de begrafenis van de doelman speelde de Antwerpse fanfare ingetogen muziek en werd een foto van Van Damme in keepersuitrusting rond gedragen. Beide ploegen hadden bij het oplopen een t-shirt met nummer 16 aangetrokken en er volgde ook 1 minuut intens applaus. Het zoveelste mooi eerbetoon en ook in de 16de minuut volgde een hart verwarmend applaus. Charles Vanhoutte, een van de spelers die het dichtst bij Van Damme stond klapte tijdens het spel zelfs ook een paar seconden mee.

© BELGA

Er moest dus inderdaad ook nog gevoetbald worden. Voor Cercle stond er niks meer op het spel, Antwerp kon best nog wat punten pakken om de kloof voor de start van de Champions Play-offs zo klein mogelijk te houden. Dat moest zonder de geschorsten Verstraete en Buta gebeuren. Bij Cercle kreeg Vanhoutte de voorkeur op Lopes, de middenvelder die nu al grof wild is op de transfermarkt. In tegenstelling tot vorige week tegen Gent mochten ook Vitinho en Denkey starten. Cercle zet vanaf de eerste minuut graag de tegenstander onder druk maar nu deed Antwerp dat zelf. Het leverde kansen op voor Seck maar mirakels zoals wijlen Miguel Van Damme moest Warleson niet doen op de vernieuwde Bosuil. Yusuf mikte op hem en Myoshi besloot naast. Er zat zeker meer in de vrijschop van een nochtans nogal bleke Nainggolan maar Dessoleil kreeg de bal niet op zijn kale knikker. De eerste helft was dus een mager beestje en Antwerp zal binnen een paar weken voor het grote en echte werk beter voor de dag moeten komen.

Balikwisha de verlosser?

Dat lukte in elk geval al wat beter in de tweede helft. Antwerp kwam meteen op voorsprong. Zonder goed te beseffen wat hij deed pakte Frey met een hakje uit op een voorzet van Myoshi en Balikwisha brak de ban voor stamnummer 1.

© BELGA

Dat betekent de Taste of Summer door de luidsprekers op de Bosuil. Van zomer was met zowat zeven graden geen sprake maar de fans kregen er wel warm van en het gaf de thuisspelers vleugels. Er was een goede Warleson nodig om Myoshi van de 2-0 te houden. De Braziliaanse doelman had een knappe reflex in huis. Cercle maakte nog wat weinig klaar en Thalhammer reageerde. Niet met offensieve krachten maar de Oostenrijker bracht Lopes en Miangue in. Slechte wissels bleken het echter niet.

Denkey in de rebound

Cercle knokte zich op kousenvoeten weer in de match. Van Damme wees resoluut naar de stip voor een duwfout op Denkey. De VAR corrigeerde hem echter en de bal werd net buiten de zestien gelegd. Voor een man met een perfecte traptechniek zoals Dino Hotic maakte dat weinig uit. Ook de Servische nummer 10 van Cercle kan straks druk gesolliciteerd worden op de zomer mercato. Hij slaagde er in om de vrijschop rond de Antwerpse muur te krullen. De bal knalde tegen de binnenkant van de paal maar een goed gevolgde Denkey duwde de rebound binnen.

© BELGA

Een grote tegenvaller, zeg maar kleine ramp voor Antwerp met het oog op wat nog komen moet. De Bosuil schreeuwde de ploeg naar voor maar het bleef 1-1. Ook omdat Warleson sterk stond te keepen. Mooier had hij Miguel Van Damme niet kunnen herdenken toen hij de loeier van Nainggolan in corner verwerkte. Het zorgde hopelijk voor enige troost bij Kyana Dobbelaere, de aanwezige weduwe van Miguel.